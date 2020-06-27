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¿Por qué se recuerda tanto el Toreo de 4 caminos?

El Toreo de 4 caminos fungió como arena de lucha libre y marcó grandes momentos en el deporte nacional.

Toreo de 4 caminos

Escrito por: Azteca Deportes

La mayoría de las veces los cambios son buenos y la Lucha Libre también es un deporte que evoluciona y se reinventa. Durante los años 70 y 80 algunos luchadores dejaron la Empresa Mexicana de Lucha Libre para independizarse; en ese momento aparece el Toreo de 4 caminos en Naucalpan se convierte en la casa oficial de estos aventureros.

Gracias a la iniciativa de estos luchadores por crear algo diferente nació la UWA , que le permitió a nuestro país recibir a grandes luchadores de diferentes partes del mundo, así como ir formando a sus propias estrellas.

Gladiadores como El Santo, los Villanos, los Brazos, Canek, Mil mascaras y otros estetas, eran los protagonistas de estas luchas, mientras que en el plano internacional Owen Hart, Chris Benoit y Hulk Hogan son sólo algunos de los históricos que desfilaron por las instalaciones de el Toreo 4 caminos, donde miles de aficionados aplaudían las hazañas de sus favoritos.

En el inicio de la década de los 90's, el público dejó de asistir al coloso del Estado de México, a la par del surgimiento de la AAA, UWA y El Toreo de 4 caminos dejaron de existir, sin embargo los fieles seguidores nunca olvidarán las batallas que se vivieron en ese complejo.

Por: Ashley González

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