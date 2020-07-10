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4 históricos de la lucha libre mexicana pondrían sus máscaras en juego

En redes sociales se ha estado cocinando un cuadrangular de máscaras que pasaría a la historia.

Lucha libre mexicana

Escrito por: Azteca Deportes

La lucha de apuestas de máscaras, es sin duda la contienda de mayor interés en el pancracio mexicano, y si en esta están incluidos luchadores reconocidos con la etiqueta de íconos, el interés es mayúsculo.

Por redes sociales, se ha comenzado a cocinar una contienda en la que estarían involucrados: Fuerza Guerrera, El Hijo del Santo, Atlantis y Octagón.

Aunque el tema no ha avanzado de simples especulaciones a través de las redes de estos gladiadores, existiría una iniciativa por celebrar esta contienda.

Todos, con más de 30 años en el deporte de la lucha libre, se expondrían en un cuadrangular en el que El Hijo del Santo y Atlantis harían pareja para enfrentar a Octagón y Fuerza.

La pareja perdedora se mediría en una lucha mano a mano en el que el perdedor debería mostrar su rostro, mencionar su nombre, de dónde es originario y el tiempo que lleva recorriendo los entarimados.

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