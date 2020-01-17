La Parka: Pasión y trayectoria en el pancracio nacional

Jesús Alfonso Escoboza Huerta, "La Parka" ha dejado un lugar imposible de llenar en la lucha libre de nuestro país.

Gracias a su talento y a su influencia en la consolidación del deporte en nuestro país, el nombre del sonorense siempre estará grabado en los corazones de los aficionados al pancracio. Hay muchos momentos que tenemos que recordar de La Parka.

Su primera aparición en los cuadrilateros se dio el 16 de noviembre de 1996. Personaje que lo acompañó por 23 años, hasta su último combate, el 20 de octubre de 2019, en Monterrey.

La Parka fue campeón nacional de parejas. La primera ocasión en 2001 y después en 2003. La "Calaca tilica" es el máximo ganador del Rey de Reyes, que quedó en su poder en 2001, 2003, 2005, 2007 y 2014.

El 26 de agosto de 2017, La Parka fue ganador de la Copa Triplemanía XXV, luego de superar en la última instancia a Averno.

La Parka se subió al ring a disputar la máscara en 7 ocasiones y en todas se quedó con el triunfo. La única derrota que registró Jesús Alfonso fue cuando aún peleaba como Karis La Momia, el 15 de julio de 1996.

Se fue una leyenda, pero quedan muchos momentos inolvidables que "La Parka" le entregó a la lucha libre de nuestro país.