Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LUCHA AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

La Parka: Pasión y trayectoria en el pancracio nacional

Sin duda chicos y grandes conocen a ‘La huesuda’, el personaje emblema entre las 4 cuerdas.

La Parka
Jesús Escoboza portó el personaje de La Parka durante más de 20 años hasta que falleció en 2020|Mexsport

Escrito por: Eder Calderón

Jesús Alfonso Escoboza Huerta, "La Parka" ha dejado un lugar imposible de llenar en la lucha libre de nuestro país.

Gracias a su talento y a su influencia en la consolidación del deporte en nuestro país, el nombre del sonorense siempre estará grabado en los corazones de los aficionados al pancracio. Hay muchos momentos que tenemos que recordar de La Parka.

Su primera aparición en los cuadrilateros se dio el 16 de noviembre de 1996. Personaje que lo acompañó por 23 años, hasta su último combate, el 20 de octubre de 2019, en Monterrey.

La Parka fue campeón nacional de parejas. La primera ocasión en 2001 y después en 2003. La "Calaca tilica" es el máximo ganador del Rey de Reyes, que quedó en su poder en 2001, 2003, 2005, 2007 y 2014.

El 26 de agosto de 2017, La Parka fue ganador de la Copa Triplemanía XXV, luego de superar en la última instancia a Averno.

La Parka se subió al ring a disputar la máscara en 7 ocasiones y en todas se quedó con el triunfo. La única derrota que registró Jesús Alfonso fue cuando aún peleaba como Karis La Momia, el 15 de julio de 1996.

Se fue una leyenda, pero quedan muchos momentos inolvidables que "La Parka" le entregó a la lucha libre de nuestro país.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP