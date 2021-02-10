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Shaul, la bella hija del legendario luchador Eddie Guerrero ¿La conocías? (FOTOS)

Shaul Guerrero es la hija mayor de Eddie Guerrero, una de las leyendas más importantes de la lucha libre mexicana y mundial. Conócela con esta galería de Instagram.

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