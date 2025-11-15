deportes
Nota

Luchador revela la verdadera razón del por qué el Grande Americano es una estrella en México

El luchador de la WWE ha tenido una gran aceptación en el público mexicano que lo arropó desde el primer día que hizo su aparición en la Triple A

Luchador revela la verdadera razón del por qué el Grande Americano es una estrella en México
@elgrandeamericanowwe
Luchador revela la verdadera razón del por qué el Grande Americano es una estrella en México
José Alejandro
Lucha Azteca
El Grande Americano es uno de los luchadores más queridos por el público de México en la actualidad, pues pese a que el personaje surgió en Estados Unidos, la persona que porta la máscara hizo clic con el país al aprender el español y sacar recientemente una máscara tricolor.

El luchador exótico Polvo de Estrellas reveló que la verdadera razón del porqué el Grande Americano es un éxito en el país es porque la persona que porta el personaje, quien confesó su amor por el América , es humilde, centrado y dedicado 100% a su trabajo.

“Tiene ese algo que a la gente le gusta y no nomás aquí en México, también en Estados Unidos. El señor muy humilde, entre desmadre, risa y todo. Yo lo vi cuando estaba repasando sus líneas del ‘Cielito Lindo’; ese día se lo aprendió. Te das cuenta de a magnitud de cada luchador de estar muy centrado en lo que es su lucha”, declaró el luchador para el Blog de la Lucha.

Cabe mencionar que Polvo de Estrellas hace referencia al día en que el Grande Americano se presentó en Triplemanía XXXIII en la Arena Ciudad de México e hizo su entrada al cuadrilátero cantando la canción “Cielito Lindo” que hizo explotar todo el recinto.

¿Quién es el Grande Americano, uno de los luchadores queridos en México?

El Grande Americano es un personaje que nació en Estados Unidos y que actualmente forma parte de la WWE. De acuerdo con el portal de una de las mejores empresas de lucha libre, el gladiador es originario del Golfo de América y dominó el ring durante varias décadas, consolidándose como el mejor de todos los tiempos.

El personaje permaneció en las sombras durante varios años, pero recientemente regresó: “para devolver el honor al ring y recordarle al mundo por qué su nombre será siempre un sinónimo de la grandeza de la lucha libre”, se lee en la página de la WWE.

