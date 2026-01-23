Estos son los 5 luchadores que FRACASARON rotundamente en WWE; uno es mexicano

La WWE ha logrado generar una cantidad enorme de figuras y leyendas que se han convertido en auténticos estandartes de la empresa; sin embargo, también cuenta con el infortunio de contratar luchadores que, pese a las expectativas generadas, nunca pudieron conseguir el éxito deseado.

Y, en medio de un año que ha comenzado de forma complicada para la empresa, cabe hablar de los luchadores que llegaron con grandes expectativas a la WWE pero que, por distintas razones, nunca pudieron destacar en la compañía de Wrestling. Ojo, que uno de ellos es mexicano.

Los luchadores que fracasaron en la WWE

Sin Cara : Místico tiene un presente interesante en el CMLL; sin embargo, cuando se concretó su llegada a la WWE como Sin Cara todas las expectativas estaban a favor. Tristemente, por su nulo manejo del idioma y los errores cometidos en el ring no pudo destacar.

: Místico tiene un presente interesante en el CMLL; sin embargo, cuando se concretó su llegada a la como Sin Cara todas las expectativas estaban a favor. Tristemente, por su nulo manejo del idioma y los errores cometidos en el ring no pudo destacar. Vladimir Kozlov: Se trataba de un “monstruo” ruso que, pese a sus características físicas, nunca pudo ser el rostro que la empresa esperaba de él.

Still crazy how big of a flop Sin Cara was in WWE. They hyped him as the next Rey Mysterio. He was massive in Mexico. pic.twitter.com/BPWh0CwWSl — Wrestlelamia.com (@wrestlelamia) December 1, 2023

Nathan Jones : Un gigante de la lucha libre que nunca tuvo la calidad técnica para brillar en la WWE y que, tristemente para su causa, desapareció luego de hacer su debut en Wrestlemania.

: Un gigante de la lucha libre que nunca tuvo la calidad técnica para brillar en la y que, tristemente para su causa, desapareció luego de hacer su debut en Wrestlemania. Naville : A diferencia de los demás, este era un auténtico luchadorazo en el ring. No obstante, nunca tuvo el aval de Vince McMahon para destacar en la empresa, lo cual hizo que decepcionara a más de un fanático.

: A diferencia de los demás, este era un auténtico luchadorazo en el ring. No obstante, nunca tuvo el aval de Vince McMahon para destacar en la empresa, lo cual hizo que decepcionara a más de un fanático. Ezekiel Jackson: Contaba con un potencial físico impactante, y aunque tenía ciertos dotes luchísticos, la falta de oportunidades en la empresa hicieron que se alejara de ella con más pena que gloria.

¿Por qué algunos luchadores no suelen brillar en la WWE?

Además del poco manejo del idioma que algunos luchadores tienen, vital para sobresalir en la WWE gracias a sus promos, existen personajes que simplemente no conectan con el público gracias al triste manejo que tienen con él en la empresa. Del mismo modo, algunas limitaciones en el ring hacen que estos pasen desapercibidos por la comunidad luchística.