Luego de 15 años, este personaje se volverá a encontrar ante Canelo Álvarez en el mismo ring

Canelo Álvarez se enfrentará ante Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita y en el ring donde se agarrarán a golpes, estará un personaje que se volverá a encontrar ante el tapatío, 15 años después, se trata del réferi de Panamá Héctor Afu que será el encargado de impartir justicia sobre la lona este 31 de octubre.

El boxeo en su práctica en el ring, tiene tres personajes, dos se lanzan golpes y el otro revisa que todo sea legal y en ocasiones se convierte en alguien quien con personalidad y coraje tiene que separar, intervenir y hasta aventar con profesionalismo cuando las cosas se llegan a salir de control. Es también, como la función de los árbitros en el deporte, quien se lleva aplausos o rechifla. Sus carreras no son tan mediáticas como la de los peleadores pero son testigos presenciales de intensas batallas.

Ahora uno de esos enormes personajes como es Héctor Afu, tendrá la responsabilidad de subirse a la plataforma y ver cómo transcurre la historia del combate 69 de Canelo como profesional, y si lo ve salir con la mano en alto como ya le sucedió hace 15 años cuando en el 2011 dos veces fue el réferi de peleas de Canelo, una de esas en la emblemática Plaza de Toros México.

Te podría interesar: Canelo Álvarez realiza homenaje a su papá previo al enfrentamiento ante Mbilli

La dos peleas que Héctor Afu fue el réferi de Canelo Álvarez; se volverán a topar

En el muy amplio historial y currículum de Héctor Afu en el que aparecen tipos como Benavidez, Usyk, O’Shaquie Foster, Jackie Nava, Mariana Juárez y muchos más, también aparece Canelo.

Fue en el lejano 2011, cuando el 18 de junio en la Arena VFG, fue el referi en la victoria ante Ryan Rhodes por nocaut técnico.

Meses después, el 26 de noviembre en el pleito de Canelo ante Kermit Cintron, Canelo Álvarez volvió a ser el juez sobre el ring y vivió el nocaut en el 5 round en el duelo en la Plaza de Toros México.

Canelo Álvarez de 36 años de edad está ante esta pelea y ahora con el réferi de 58 años de edad, serán los personajes que junto a Mbilli, se presentarán en el duelo de interés global, y que particularmente por Box Azteca lo podrás ver en vivo y gratis el sábado 31 de octubre, desde las 11:00 am.