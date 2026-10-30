El homenaje que Canelo Álvarez le realiza a su padre en la previa a la pelea en contra de Mbilli

Canelo Álvarez tiene en la previa a la pelea ante Mbilli, un homenaje a su papá, la persona que además de formarlo y educarlo junto a su madre, le enseñó la importancia del trabajo duro y la disciplina, con el negocio de paletas de hielo y aguas frescas en Guadalajara en donde el peleador a muy temprana edad, también vendió y hasta se subía en el transporte público a ofrecer los productos.

Canelo recuerda esas grandes anécdotas del negocio que aún con los años sigue, y del cual su papá, ya sin necesidad de tener venta de paletas aún conserva. De hecho Saúl Álvarez ha mencionado que sabe hacer aguas frescas y que le quedan de buen sabor por el aprendizaje que tuvo durante gran parte de su vida.

Saúl tiene como segundo nombre Santos, lo que en conjunto da su nombre combre de Santos Saúl Álvarez Barragán. Lo que no todos saben, es que su papá se llama Santos y de ahí que el también se llame así.

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Pero la figura paterna ha sido tan relevante e importante en Canelo, que dos de sus grandes emprendimientos los hace en honor a su papá, que además lo ha acompañado a casi todas sus peleas al igual que su madre, que es la que más grita, apoya y evidentemente abuchea al rival.

Su papá, más cauteloso y analitico, suele observar el desarrollo de los combates con calma.

Los dos negocios de Canelo en el que recuerda y hace honor a su papá

Canelo Álvarez, de 36 años de edad, tiene muchos negocios en los cuales ha invertido sus ganacias que se cuentan por millones de dólares producto de sus 68 combates. Entre ellos están del giro inmobiliario que ha mencionado el peleador.

Su promotora y gestión de eventos de boxeo Canelo Promotions en la que se involucra en diferentes carteleras y evidentemente en las propias presentaciones. Otro de sus negocios es del giro energético con las gasolineras Upper Energy.

Y casi junto a una gasolinea habrá una tienda UPPER, que es del tipo de 'conveniencia'. Además, dentro de estos establecimientos que crecen en el país y que se encuentran sobre todo en la zona de Jalisco tienen islas en la que se vende café y ahí está uno de los homenajes a su papá.

La línea de café se llama Santos, y vende la bebida ya preparada o en bolsas para su preparación. En los vasos y mobilirario la marca está presente y evoca a su padre 'SANTOS'.

El otro homenaje y que ha tenido más impacto previo al pleito ante Christian Mbilli, es la de su línea deportiva Santos, presente en sus conjuntos, camisetas y gorras. En todo su campamento y prácticamente diario ha mostrado diseños diferentes y este día 29 de octubre en la ceremonia de pesaje, todo su equipo lució uniformado con esa línea de Santos.