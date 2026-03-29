Conoce qué sitio tiene la Selección Azteca entre los equipos de América en la historia de los Mundiales
Con una amplísima tradición como participante de Mundiales, la Selección Azteca tiene un lugar de privilegio entre las selecciones del continente americano.
Aunque la gran hazaña de campeonar a nivel mundial no se ha conseguido, México tiene una presencia clara en la historia del balompié mundial. La tradición futbolística del país no puede ser cuestionada - o no seriamente - por lo que vale la pena hacer este recuento del lugar donde se encuentra la Selección Azteca al compararse con el resto de países del continente americano.
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¿Qué sitio tiene la Selección Azteca entre los países de América en los Mundiales?
El ejercicio planteado es sumamente interesante al reconocer al seleccionado tricolor como uno de los invitados constantes a la justa mundialista. Aunque hay un par - tal vez tres - titanes en la zona, lo demás deja abierto el espacio para que alguien tome un lugar que no se espera… sitio donde se encuentra México. Por eso, este es el listado de triunfos de los países americanos en Copas del Mundo.
- Brasil - 76 victorias
- Argentina - 46 victorias
- Uruguay - 25 victorias
- México - 16 victorias
- Chile - 11 victorias
- Estados Unidos - 9 victorias
- Colombia - 9 victorias
- Paraguay - 7 victorias
- Costa Rica - 6 victorias
- Perú - 5 victorias
- Ecuador - 5 victorias
- Cuba - 1 victoria
- Jamaica - 1 victoria
Contextualizando de manera responsable, queda claro que lo que se vive en Concacaf y lo que se vive en Conmebol es distinto. Sin embargo, resulta interesante ver que la Selección Azteca solamente está detrás de las potencias del continente. O que de manera particular, Estados Unidos tenga más victorias que Perú, Ecuador y las mismas que Colombia.
¿Cuáles son las 17 victorias de la Selección Azteca en Mundiales?
Pese a que se estuvo presente en los primeros años de las Copas del Mundo, la Selección Azteca obtuvo su primer triunfo hasta Chile 1962. Y sin más, este es el listado oficial.
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- México 3-1 Checoslovaquia en Chile 1962.
- México 4-0 El Salvador en México 1970.
- México 1-0 Bélgica en México 1970.
- México 2-1 Bélgica en México 1986.
- México 1-0 Irak en México 1986.
- México 2-0 Bulgaria en México 1986.
- México 2-1 Irlanda en Estados Unidos 1994.
- México 3-1 Corea del Sur en Francia 1998.
- México 1-0 Croacia en Corea-Japón 2002.
- México 2-1 Ecuador en Corea-Japón 2002.
- México 3-1 Irán en Alemania 2006.
- México 2-0 Francia en Sudáfrica 2010.
- México 1-0 Camerún Brasil 2014.
- México 3-1 Croacia en Brasil 2014.
- México 1-0 Alemania en Rusia 2018.
- México 2-1 Corea del Sur en Rusia 2018.
- México 2-1 Arabia Saudita en Qatar 2022.