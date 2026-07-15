DT de España ya eligió a su rival preferido entre Inglaterra y Argentina: “Me haría ilusión”

España consiguió su boleto hacia la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, siendo la segunda de toda su historia. El combinado ibérico viene de dejar en el camino a Francia, uno de los equipos más temidos en la presente edición de la justa mundialista. Ahora espera por conocer a su rival entre Argentina o Inglaterra, pero el entrenador Luis de la Fuente ya tiene a su rival “preferido”.

Luego de lo que fue la histórica clasificación de España hacia la gran final del torneo, De La Fuente pasó por conferencia de prensa para atender a los medios de comunicación. Allí confirmó que le gustaría jugar el partido decisivo por el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra Argentina, precisamente por la amistad que el seleccionador español mantiene con Lionel Scaloni, técnico de la ‘Albiceleste’.

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De La Fuente quiere a Argentina en la final mundialista

"Me haría ilusión jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Scaloni pero Inglaterra sería también un rival durísimo. Hemos llegado a semifinales las cuatro mejores del ránking FIFA por primera vez en la historia", fue lo que expresó el técnico de España en conferencia de prensa.

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Luego, contó cómo vivió el partido de Semifinales contra Francia: “Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo, porque su compromiso, su generosidad, su talento es maravilloso. Verlos jugar hoy ha sido un espectáculo".

Qué dijo Scaloni sobre el entrenador de España

En la previa del choque contra Inglaterra, el entrenador de Argentina se refirió a los dichos de De La Fuente y la clasificación de España a la final: "Estoy contento por Luis, se lo merece, es un gran tipo. Siempre me ayudó. Ya veremos qué pasa, pero bien merecido lo tiene, ¿Si lo voy a llamar? Según cómo salgamos, lo llamo. Si ganamos, no. Si perdemos, intentaré darle una mano. Pero ojalá no haya que llamarlo hasta después de la final".