Periodista de España asegura que hubo campaña “anti Messi” en el Mundial 2026

Lionel Messi fue considerado por muchos especialistas como el mejor jugador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, no todo fue positivo para el capitán de la selección de Argentina. Pues las redes sociales se llenaron de comentarios en contra de él y el equipo de Lionel Scaloni. Tras esto, un periodista de España asegura que hubo campaña “anti-Messi”.

Mientras que el presidente de la AFA pidió terminar con las teorías conspirativas del Mundial, un periodista español defendió a Leo. Cristóbal Soria, conocido como El Tío y famoso por ser un defensor de la carrera de Messi, habló en diálogo con el canal de televisión argentino, LN+, acerca de la polémica que daña la “hermandad” entre Argentina y España.

El argentino es titular en la gran Final del campeonato.|Reuters

¿Qué dijo el periodista español sobre la campaña “anti Messi” en el Mundial 2026

Si bien es cierto que reconoció las críticas desmedidas hacia Messi y el pueblo argentino, aseguró que no se trata de todo su país. “Siguen hablando de España y no es España. Sabemos quiénes son los que están intentando incendiar a la Argentina y son los aficionados y periodistas afines del Real Madrid”, sostuvo Soria.

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“Hay muchas personas en España que no somos esto”, sostuvo Soria

“Esto es un relato que nace por y para los aficionados del Madrid y los CR7 Lovers, solamente eso. La animadversión que ha provocado su santidad Leo Messi con tantas humillaciones ha derivado en esto”, dijo. Y agregó: “No es España, no. Son los aficionados y periodistas del Real Madrid y el plató de El Chiringuito es el epicentro del madridismo”.

🔥😳 “Seguís hablando de España y no es España. Sabemos quiénes son los que están intentando incendiar a la Argentina y son los aficionados y periodistas afines del Real Madrid” - Cristóbal Soriapic.twitter.com/a9Kj4xj0Ev — PaseClave (@paseclave__) July 23, 2026

No es la primera vez que el periodista defiende a Argentina

Este periodista ya se ha destacado por defender a la selección de Argentina en otras oportunidades. Pues en otra ocasión ya había dicho: “En España no hay una argentinofobia. En España los aficionados del Real Madrid tienen messifobia”, sostuvo.

Cabe destacar que durante la Copa del Mundo se difundieron fake news, imágenes retocadas con inteligencia artificial, se acusó a Messi de “ladrón” y se calificó a la Argentina como un país racista. Cristobal Soria asegura que la campaña no fue de España, sino de algunos fanáticos del Real Madrid y de Cristiano Ronaldo.