Cruz Azul vs América EN VIVO y GRATIS: dónde ver resultado de la transmisión HOY sábado 12 de septiembre, Clásico Joven de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; resultado online y en directo por internet

Cruz Azul y América disputan este sábado 12 de septiembre una nueva edición del Clásico Joven en la cancha del Estadio Azteca por la Jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en un partido en donde estará en juego más que solo tres puntos.

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Horario de inicio de Cruz Azul vs América

El partido entre Cruz Azul y América se disputará en punto de las 21:15 horas, tiempo del Centro de México y se jugará en la cancha del Estadio Banorte, históricamente conocido como Estadio Azteca, por lo que el Club América será el local de este Clásico Joven de la Liga MX.

Posiciones de Club de Fútbol Cruz Azul vs Club América

Este Clásico Joven será de vital importancia para ambas escuadras, ya que los dos equipos se encuentran en puestos de clasificación. América está en el segundo lugar de la tabla general del Torneo Apertura 2026, pero si vence al Cruz Azul, o empatan, podrán avanzar hasta el primer lugar y descansar como líderes del torneo. Por otra parte, Cruz Azul cuenta con doce unidades y se encuentra en octavo lugar de la Tabla General, sin embargo, una victoria en este encuentro los catapultaría hasta el tercer lugar.

¿Dónde ver el resultado de Cruz Azul vs América?

Realizaremos una cobertura de todo lo que pase en el encuentro de Cruz Azul vs América, por lo que aquí podrás encontrar todos los goles, alineaciones, jugadas y momentos más importantes de este Clásico Joven.