ÚLTIMA HORA: Portero arremete con groserias contra su propia afición tras perder en el Apertura 2026

En las redes sociales se ha vuelto viral diferentes videos en los que se ve a un portero que arremetió con groserias contra su afición cuando caminaba hacia los vestidores.

Portero de Necaxa le mienta la madre a su afición

Se trata del portero Luis Jiménez que al finalizar el encuentro de Necaxa vs Puebla, partido que perdieron con un GOLAZO desde afuera del área, mientras caminaba al tunel para vestidores, los aficionados empezaron a abuchearlo y el guardamete hizo una seña para señalar a todos en el estadio y terminó mentandoles la madre.

Pierden y todavía tenemos que aguantar que Luis Jiménez se la raye a la aficion #Necaxa@ClubNecaxa pic.twitter.com/qouYw9Jcce — ChaVa (@salex3103) September 12, 2026

Por el momento, el conjunto de Necaxa no ha dado una postura en sus redes sociales por la imagen del jugador pero se espera que en las próximas horas, pueda dar un comunicado dando una explicación y que el futbolista tenga alguna sanción por el equipo.

Los números de Luis Jiménez

Luis Jiménez logró hacer su debut en primera división con Necaxa, registra un total de 11 partidos disputados en los que ha recibico 19 goles en 990 minutos disputados, no ha dejado su arco en cero.

Así fue la victoria de Puebla ante Necaxa

Puebla logró derrotar a Necaxa con un golazo desde afuera del área de Tomás con el que llega a 13 puntos y dormirá esta jornada en puestos de Liguilla del Apertura 2026. El portero no logró hacer nada para atajar un disparo de larga distancia.