Luis de la Fuente ganó el Mundial con España con más edad que Vicente del Bosque y este dato sorprende

Luis de la Fuente es el entrenador que le dio a España su segundo título en una Copa Mundial de la FIFA™ tras derrotar en la final a Lionel Messi y Argentina. Pero el primero que tocó la gloria con los ibéricos fue Vicente del Bosque en Sudáfrica 2010. Por lo anterior, se hizo viral este dato sobre la edad de cada uno que sorprendió a todos los aficionados.

De la Fuente, quien tiene este prestigioso nivel de estudios, conquistó el mundial con 65 años, edad que llamó la atención de todos debido a que no la aparenta, ya que sigue una buena alimentación y se ejercita. Lo anterior, ya que después de ganar la justa veraniega con España, se hizo viral un video en el que se le observa haciendo bíceps con una mancuerna.

De la Fuente tiene 65 años, mientras que Del Bosque tenía 59 en 2010.|Selección Española de Futbol

La edad de Vicente del Bosque cuando ganó el Mundial

El nombre de Vicente del Bosque quedará grabado en la historia del futbol español por todos los siglos, ya que fue el primer entrenador que le dio un título de la Copa Mundial de la FIFA™ al país europeo, gracias a la gran generación de futbolistas que cautivaron a todos y conquistaron varios campeonatos, como las Eurocopas de 2008 y 2012, aunque el técnico solo dirigió esta última.

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Pero lo que llamó la atención es que Del Bosque tenía 59 años cuando ganó el mundial con el conjunto ibérico; es decir, 6 años menos que De la Fuente en este 2026, aunque su aspecto daba una percepción de que tenía más edad.

Los comentarios sobre las edades de Luis y Vicente

"Les juro que le ponía menos de 60", "Vicente parecía de 70 cuando tenía 59 y Luis de la Fuente parece de 50", "El más joven parece el más viejo", ¿Cómo? Si Del Bosque tenía casi 80 y de la Fuente 50" y "¿Cómo así que tiene 65 años? Mañana mismo me voy al gimnasio", son algunos de los comentarios acerca de las diferencias de edad y de apariencia de los entrenadores campeones mundiales.