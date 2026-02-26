Javier Aguirre revela su próxima táctica para la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Santi, Chávez, Edson...”

Javier Aguirre quedó satisfecho con el rendimiento de la Selección Mexicana en el duelo amistoso ante Islandia jugado en Querétaro. El director técnico pudo resolver una buena cantidad de dudas tras la goleada por 4-0 ante los europeos, donde los futbolistas de la Liga BBVA MX demostraron estar a la altura de la situación. Ahora, el estratega mexicano reveló cuál es su plan de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El ‘Vasco’ Aguirre reveló que, tras el juego contra Islandia, viajará personalmente hacia Europa para comenzar una gira donde verá a cada uno de los jugadores mexicanos que se encuentran en dicho continente y, principalmente, con todos aquellos que están lesionados y están dentro de su consideración para participar del Mundial 2026. Algunos de los mencionados fueron Santiago Gimenez, Luis Chávez y Rodrigo Huescas.

Aguirre viajará a Europa para analizar a los futbolistas lesionados|Crédito: Selección Mexicana / X

“Tengo que ir en la semana a Europa, voy a ver cómo están todos. Sé cómo está Chávez, Santi iba el martes a Holanda a ver si ya puede estar. Huescas ahí está. Chino ahí está. No peleando, pero estamos discutiendo con sus clubes el proceso de rehabilitación, lo de Edson no estaba en el radar. Luis Romo se nos rompió para seis u ocho semanas. Hay gente que nos ayudó en el pasado y no sabemos si llegarán”, fue lo que expresó el DT en conferencia de prensa.

A poco más de tres meses para el inicio de la Copa del Mundo, el entrenador de México parece tener gran parte de la lista en su cabeza y deberá definir quiénes son los futbolistas lesionados que se encuentran en Europa que estarán dentro de la convocatoria del torneo.

Sin embargo, tras la finalización del juego ante los nórdicos, el ‘Vasco’ Aguirre dejó entrever que el puesto de portero es el que lo mantiene más tranquilo. Esto se debe a la confianza que Raúl ‘Tala’ Rangel le ha dado en sus últimas titularidades, sumada a la participación de Luis Ángel Malagón, quien ya es un guardameta probado en la Selección Mexicana.

Aguirre está conforme con la posición de portero en México|Crédito: Chivas / X

“Hablando con el entrenador de porteros un par de jugadas que no me gustaron, toma de decisiones, pero en temas generales estoy contento en el tema de portería. Es un puesto donde más tranquilo estoy, juegue quien juegue”.

“Fue titular toda la Copa Oro Luis Ángel Malagón, lo hizo bien tuvimos 3 o 4 partidos con puerta a cero, estoy bastante contento sí que en dos ocasiones no me gustó su toma de decisiones, pero los porteros que tenemos son fríos, son ágiles, son valientes…”, compartió el entrenador mexicano.

