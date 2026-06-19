Luis Romo le dijo a la prensa que no era necesario ganar, pero a su esposa le prometió un gol y lo consiguió

Luis Romo pasó de ser villano a héroe en cuestión de horas. El mediocampista fue titular con la Selección Mexicana en el duelo clave ante Corea del Sur y fue el autor del único gol del partido. Su tanto le dio la posibilidad al combinado azteca de finalizar líderes del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sin embargo, el futbolista de Chivas venía recibiendo fuertes críticas debido a las declaraciones que había arrojado en TV Azteca Deportes durante la previa.

Qué había dicho Luis Romo sobre el partido contra Corea

En una entrevista con nuestra televisora, Romo aseguró que México saldría a buscar la victoria ante los asiáticos, pero consideró que el equipo no debía estar obsesionado con ganar a costa de todo.

“No es como que nos da igual, pero no estamos como que '¡Tenemos que ganar. tenemos que ganar!'. Creo que tenemos que vivir el partido, tenemos que prepararnos bien, tenemos que mejorar nuestro desempeño, tenemos que hacer un gran partido y por supuesto que queremos la victoria, pero tampoco nos podemos obligar o presionar nosotros mismos a ganar, a querer ser más de lo de lo que tenemos que hacer”, había dicho el futbolista.

Lamentablemente nos iremos de nueva cuenta en Octavos de Final. pic.twitter.com/LrSzYzBfKB — edu 🇲🇽 (@eduuxqs) June 16, 2026

Estas palabras provocaron decisiones divididas entre los aficionados en redes sociales, quienes esperaban unas declaraciones más convincentes previo al juego contra Corea del Sur. Los fanáticos mexicanos cuestionaron el espíritu ganador de Romo, que luego borró automáticamente con su anotación para ganar el partido. Sin embargo, pocos saben que el jugador le había prometido a su esposa que anotaría ante los asiáticos.

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Luis Romo prometió a su esposa anotar ante Corea del Sur

La historia fue compartida por el propio jugador de Chivas, quien compartió en redes sociales una conversación de WhatsApp con su esposa. En la misma se puede observar que su prometida le confesaba que sentía dolor por las críticas que estaba recibiendo y que incluso le generaban ganas de llorar. Lejos de verse afectado por los comentarios negativos, Romo le confesó que metería un gol en Guadalajara.

“Prepárate para tu gol amor. Voy a meter gol, vas a ver”, fue lo que Romo le comunicó a su esposa horas antes de que inicie el encuentro entre México y Corea del Sur. Si bien es cierto que, en un principio, no mostró la obligación de ganar ante la prensa, horas después anotó el gol para que la Selección Mexicana esté estacionada en Dieciseisavos de Final cumpliendo la promesa que le había hecho a su esposa.

La publicación rápidamente se volvió viral entre los aficionados mexicanos, quienes guardaron sus críticas para reconocer el caracter que demostró el futbolista de Chivas para responder en la cancha.