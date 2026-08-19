Fue uno de los máximos goleadores del Barcelona, pero lo despidieron por llamada telefónica

El FC Barcelona es considerado uno de los equipos más grandes en la historia de este deporte, y parte de lo anterior deriva de la gran cantidad de futbolistas de élite que han pasado por el club, mismo que actualmente es el más dominante de España al conquistar las últimas dos Ligas.

Un Barcelona alérgico al gol

Sin embargo, y como ocurre en todos los equipos, el Barcelona no se salva de procedimientos cuestionables con algunos de sus jugadores y, probablemente, uno de los más sonados es Luis Suárez, quien pese a ser un auténtico goleador salió por la puerta de atrás del cuadro blaugrana.

¿Cómo fue el paso de Luis Suárez en el Barcelona?

Fue en el verano del 2014 cuando el FC Barcelona apostó todas sus fichas para traer a Luis Suárez, quien había destacado como jugador del Liverpool y que, desde su llegada al conjunto culé, se convirtió en uno de los refuerzos más importantes gracias a la mancuerna que tuvo con Lionel Messi y Neymar Jr.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Y es que, durante seis temporadas con el conjunto catalán, el internacional por Uruguay disputó un total de 283 compromisos, mismos en donde acumuló 198 anotaciones y 113 pases a gol. Luis se convirtió en el tercer máximo goleador del club y, además, conquistó una Champions, 4 Ligas, 4 Copas del Rey y un Mundial de Clubes.

¿Cómo fue la salida de Luis Suárez del Barcelona?

La reestructuración del Barcelona se dio en el segundo semestre del 2020 y aquí, el nuevo técnico Ronald Koeman le comunicó a Luis Suárez que ya no contaba con él para la siguiente campaña argumentando sus deseos de rejuvenecer la plantilla, esto considerando la edad del pistolero.

Rumores indican que la charla entre el neerlandés y el uruguayo se dio mediante una llamada telefónica de corta duración, hecho que fue criticado por el propio Luis Suárez quien, según sus palabras, merecía un trato más digno por lo que le entregó al club en los 6 años que estuvo en él.