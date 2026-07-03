ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo rompe su PEOR maldición en Mundiales con Portugal

Cristiano Ronaldo por fin rompió su peor maldición en las Copas Mundiales de la FIFA™ con Portugal y eso se dio en el encuentro de 16avos de final ante Croacia, que hasta el momento se sigue jugando. Tuvieron que pasar 6 justas veraniegas para que pudiera anotar un gol que le dio vida a su selección, para después darle la voltereta 2-1.

CR7 por fin pudo marcar en una eliminatoria directa, pues, pese a sumar 10 goles en todas las justas veraniegas y convertirse en el jugador en marcar en 6 diferentes Copas Mundiales de la FIFA™, solo había anotado en fase de grupos. Ahora, con el pase a cuartos de final, el capitán y los suyos tendrán que lograr algo que nadie ha conseguido.

El Comandante por fin anotó en una ronda de eliminación.|Seleções de Portugal

El portugués fue el encargado de tirar el penal que le marcaron a su selección, para así convertir su gol número 11 en las justas veraniegas y el tercero en esta edición. Sin embargo, su entrenador decidió sacarlo minutos después de haberle dado el empate a los suyos.

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Los goles de Cristiano en los mundiales

Cristiano es el único futbolista de todos los tiempos que ha marcado en 6 diferentes justas veraniegas, récord que ostentará por mucho tiempo, pues quien lo podría relegar en un futuro próximo podría ser Kylian Mbappé.



Alemania 2006 : Una anotación contra Irán en la fase de grupos

: Una anotación contra Irán en la fase de grupos Sudáfrica 2010 : Una anotación ante Corea del Norte en la fase de grupos

: Una anotación ante Corea del Norte en la fase de grupos Brasil 2014 : Un gol contra Ghana en la fase de grupos

: Un gol contra Ghana en la fase de grupos Rusia 2018: Un hat-trick ante España y una anotación más contra Marruecos. Ambos en la fase de grupos.

Un hat-trick ante España y una anotación más contra Marruecos. Ambos en la fase de grupos. Catar 2022: Una anotación ante Ghana en la fase de Grupos

Una anotación ante Ghana en la fase de Grupos Copa Mundial de la FIFA 2026™: Un doblete ante Uzbekistán en la fase de grupos.

Un doblete ante Uzbekistán en la fase de grupos. Copa Mundial de la FIFA 2026™: Un gol contra Croacia en la ronda de 16avos de final.

México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.