River Plate avanzará por una de las figuras de Cruz Azul campeón del Clausura 2026

Cruz Azul es el nuevo campeón del futbol mexicano y, por ende, su plantilla comenzó a llamar la atención de los equipos más importantes del mundo. River Plate es uno de los clubes que ha comenzado a fijarse en los jugadores de La Máquina y hay interés concreto por uno de ellos. El apuntado por el conjunto argentino sería nada más ni nada menos que Luka Romero, uno de los talentos jóvenes más prometedores del plantel.

Cabe resaltar que el interés por el mexicoargentino no es nuevo, ya que ha estado en carpeta del ‘Millonario’ desde principios de año. No obstante, todo parece indicar que River Plate ha dado un paso más en esta ocasión y está decidido en concretar el fichaje de Romero. De todos modos, en Cruz Azul no tienen intención de vender al futbolista, por lo que esperarán una suma altamente atractiva para dejarlo ir.

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Cuánto debería pagar River por Luka Romero

Diversos reportes mencionan que el cuadro de Buenos Aires avanzará formalmente por el fichaje del extremo en el corto plazo. River cree que Luka Romero puede ser una pieza ideal para renovar su plantel, en medio de un presente irregular que contrasta con el poderío económico del club. Se espera que en el corto plazo, la directiva del conjunto argentino acerque una oferta formal a las oficinas de La Máquina.

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Cabe recordar que Cruz Azul invirtió alrededor de 3 millones de dólares para comprar la totalidad de su ficha desde el AC Milan. Además, el joven atacante tiene contrato vigente con la institución hasta el año 2030, por lo que River Plate debería mejorar las cifras que invirtió el conjunto cementero tiempo atrás. Según Transfermarkt, su valor de mercado alcanza los 3 millones de euros, es decir, 3,5 millones de dólares al cambio.

Luka Romero marcó 3 goles en la Concachampions 2026.|Club de Futbol Cruz Azul

La temporada de Luka Romero con Cruz Azul

Luka Romero tuvo una temporada 2025-26 de consolidación parcial con Cruz Azul: fue una pieza de rotación ofensiva, con apariciones frecuentes pero sin terminar de adueñarse de un lugar fijo en el once. Según registros estadísticos, disputó 42 partidos entre Liga BBVA MX y Concacaf Champions League, con 6 goles, 2 asistencias y 1,388 minutos; en Liga BBVA MX firmó 3 goles y 2 asistencias en 37 partidos, mientras que en Concacaf fue mucho más efectivo, con 3 tantos en apenas 122 minutos.

Su campaña quedó enmarcada dentro de un Cruz Azul que terminó levantando el Clausura 2026, tras vencer a Pumas en la final y alcanzar su décimo título de Liga BBVA MX. Para Luka, el balance fue positivo pero con margen de crecimiento: mostró chispazos de desequilibrio, pegada y capacidad para cambiar partidos desde la banda derecha, aunque sus números en liga reflejan que todavía necesita mayor regularidad e influencia sostenida.

En síntesis, fue una temporada útil para ganar rodaje, sumar títulos y confirmar que puede ser un recurso ofensivo importante para La Máquina, pero aún con el desafío de transformarse en protagonista.

