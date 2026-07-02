España vs Austria: a quién se enfrentará el ganador de este partido del Mundial 2026 en Octavos de Final

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa con los partidos de eliminación directa y uno de los encuentros más atractivos de los dieciseisavos de final será el que protagonizarán España y Austria este jueves 2 de julio en el Estadio Los Ángeles, California.

El compromiso está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y definirá a una de las selecciones que avanzará a los Octavos de Final del torneo.

Crédito: Mexsport

¿Contra quién jugará el ganador del España vs Austria?

El vencedor de la serie entre España y Austria ya tiene definido su camino dentro del cuadro de eliminación directa.

Quien consiga la victoria se enfrentará en los Octavos de Final al ganador de la llave entre Portugal y Croacia, dos selecciones que también buscarán mantenerse en el camino de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esto significa que podría darse un atractivo duelo ibérico entre España y Portugal, o bien un enfrentamiento entre los austríacos y una selección croata acostumbrada a competir en instancias decisivas de los torneos internacionales.

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De acuerdo con el calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el ganador del España vs Austria disputará su partido de Octavos de Final el próximo viernes 3 de julio. El encuentro está programado para celebrarse en el Estadio Boston, ubicado en Foxborough, Massachusetts, una de las sedes más importantes de esta edición del torneo.

La Selección de España llega como una de las favoritas para avanzar a la siguiente ronda gracias al nivel mostrado durante la fase de grupos. Sin embargo, Austria ha demostrado ser un equipo competitivo y buscará dar una de las sorpresas más importantes de los dieciseisavos de final.

Con un posible cruce ante Portugal o Croacia en el horizonte, el duelo entre españoles y austriacos promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

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