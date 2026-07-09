Mala noticia para Francia: no pudo quitar una amarilla y este crack llega al límite ante Marruecos

Francia llega como favorita a quedarse con el duelo de Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra Marruecos. Ambos seleccionados se verán las caras en el Estadio de Boston este jueves 9 de julio y abrirán la ronda con un choque emocionante desde la previa. Sin embargo, a horas del cruce, el combinado europeo recibió una mala noticia pensando en unas hipotéticas Semifinales.

Este pasado miércoles, la FIFA rechazó el pedido que realizó la Federación Francesa de Futbol (FFF) para revocar la tarjeta amarilla que recibió el delantero Michael Olise durante la fase de los Octavos de Final contra Paraguay. En este contexto, el futbolista del Bayern Múnich jugará condicionado contra Marruecos, ya que cualquier desatención podría dejarlo fuera de las Semifinales, siempre y cuando Francia continúe en el torneo.

Olise llega con tarjeta amarilla al duelo contra Marruecos|Crédito: @equipedefrance / X

Michael Olise podría perderse las Semifinales

“No hay ningún cambio en cuanto a la amonestación de Olise. Nos ha llegado la comunicación de la FIFA de que se mantiene dicha amonestación para él”, fue lo que confirmó el entrenador Didier Deschamps en conferencia de prensa, previo al juego contra Marruecos por los Cuartos de Final de la Copa del Mundo.

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El pedido de Francia llegó tras la reciente habilitación del estadounidense Folarin Balogun, quien había sido suspendido para el choque contra Bélgica de Octavos de Final por haber recibido una tarjeta roja en el partido anterior. Sin embargo, Estados Unidos realizó un pedido a la FIFA para revocar dicha sanción, el cual fue exitoso. No obstante, el conjunto galo no tuvo la misma suerte.

De esta manera, Michael Olise se suma a los nombres de Manu Koné y Bradley Barcola, quienes llegarán con una tarjeta amarilla acumulada al partido contra Marruecos. Esto quiere decir que si alguno de ellos reciben una nueva amonestación y vencen al combinado africano, no podrán jugar las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

|Mexsport

Quién podría ser el rival de Francia en Semifinales

El vencedor de la serie entre Francia y Marruecos se enfrentará al ganador de la llave entre España y Bélgica. Los españoles alcanzaron los Cuartos de Final tras eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo, mientras que los belgas hicieron lo propio con Estados Unidos. Lo cierto es que el combinado europeo, en caso de avanzar, deberá esperar hasta mañana viernes 10 de julio para conocer a su rival.