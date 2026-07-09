Dónde y en qué estadio se juega el Francia vs. Marruecos de Cuartos de Final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se encuentra en una etapa decisiva. Francia y Marruecos serán las selecciones encargadas de abrir los Cuartos de Final este jueves 9 de julio y tendremos al primer semifinalista del torneo. La expectativa crece, sobre todo, porque ambos equipos se enfrentaron en la edición pasada en las semifinales de Qatar 2022.

En aquella ocasión, el combinado europeo se sobrepuso sobre la selección africana y clasificó a la gran final de la competición. En esta oportunidad, el cruce tendrá otro escenario y otra instancia. Francia y Marruecos se verán las caras en Estados Unidos, uno de los países sede de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ junto con México y Canadá.

Dónde se juega el Francia vs. Marruecos

El partido de Francia vs. Marruecos por los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se juega en Boston, una de las sedes estadounidenses de la competencia. FIFA registra el encuentro dentro del calendario oficial como parte de la fase de eliminación directa, con el Boston Stadium como escenario del cruce.

Estadio de Boston|Crédito: @GilletteStadium / X

La sede toma relevancia porque será el primer partido de Cuartos de Final que definirá a uno de los semifinalistas de esta parte del cuadro. El ganador avanzará a la siguiente ronda y quedará a dos partidos del título mundial.

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En qué estadio se juega el Francia vs. Marruecos

El Francia vs. Marruecos se juega en el Estadio de Boston, nombre oficial utilizado por FIFA para la Copa Mundial 2026. El encuentro corresponde al partido de Cuartos de Final identificado por la organización como el cruce entre los ganadores de sus respectivas llaves de Octavos de Final.

Francia llegó a esta instancia después de eliminar a Paraguay, mientras que Marruecos consiguió su pase tras superar a Canadá. Ambos resultados dejaron armado uno de los cruces más atractivos de la ronda, con dos selecciones que ya saben lo que es competir en instancias avanzadas de un Mundial.

Estadio de Boston|Crédito: @GilletteStadium / X

A qué hora juega Francia vs. Marruecos en México

El partido entre Francia y Marruecos está programado para este jueves 9 de julio a las 14:00 horas del centro de México. En la sede del encuentro, el duelo se jugará a las 16:00 horas locales.

El horario coloca al encuentro en una franja clave para la audiencia mexicana, con un duelo de alto interés internacional y con boleto directo a Semifinales. Para Francia, el objetivo es sostener su presencia entre las potencias del torneo. Para Marruecos, la misión es volver a dar un golpe en una fase decisiva, como sucedió cuatro años atrás.

Qué se juega Francia vs. Marruecos

Francia y Marruecos se juegan el pase a las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El ganador de este partido enfrentará al vencedor de la serie entre España y Bélgica, por lo que el resultado terminará de ordenar una de las llaves más fuertes del torneo.

Además del contexto deportivo, el partido arrastra una carga especial por el antecedente de Qatar 2022. En aquella ocasión, Francia venció a Marruecos y lo dejó fuera de la Final. Ahora, el conjunto africano tendrá una nueva oportunidad ante el mismo rival, pero en una instancia previa y en territorio estadounidense.