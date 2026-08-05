La mala noticia para Pumas que puede complicar su clasificación en la Leagues Cup
El equipo dirigido por Esteban Solari comenzó el torneo con una dura derrota ante Charlotte FC
Pumas no termina de encontrar regularidad en este nuevo ciclo con Esteban Solari como entrenador. Cuando todo parecía que había encontrado estabilidad en la Liga BBVA MX, el conjunto universitario recibió un duro golpe en su debut de la Leagues Cup. Los auriazules cayeron por una contundente goleada 3-0 ante Charlotte FC en Estados Unidos, resultado que podría complicar su clasificación.
En este tipo de torneos, es vital no comenzar con una derrota y mucho menos por goleada. Resulta que el formato de la Leagues Cup podría ser contraproducente para Pumas luego del resultado obtenido en el Bank of America Stadium. Como si fuese poco, los de Pedregal jugarán sus dos partidos restantes en Estados Unidos, factor que podría complicar aún más su clasificación a la siguiente ronda.
Qué necesita Pumas para clasificar a Cuartos de Final
Pumas necesita ganar sus dos partidos restantes de la Leagues Cup 2026 para mantener posibilidades reales de avanzar a los Cuartos de Final. Después de perder 3-0 ante Charlotte FC, el conjunto universitario quedó sin puntos y con una diferencia de goles de -3.
El equipo dirigido por Solari enfrentará a FC Cincinnati y Columbus Crew. Si obtiene ambas victorias durante los 90 minutos, llegará a seis unidades, la máxima cantidad que todavía puede sumar. Sin embargo, esa cifra no garantiza automáticamente la clasificación.
Pumas también deberá terminar entre los cuatro mejores clubes de la tabla exclusiva de la Liga BBVA MX. Por esa razón, necesitará que no más de tres equipos mexicanos superen su puntuación y deberá prestar atención a la diferencia de goles.
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En caso de igualdad en puntos, el primer criterio de desempate será la cantidad de victorias en tiempo regular. Después se considerarán la diferencia de goles, los tantos anotados, los goles recibidos y la tabla de juego limpio.
Una victoria en tiempo regular y otra mediante penales dejarían a Pumas con cinco puntos, pero lo obligarían a depender todavía más de otros resultados. Por eso, su camino más claro consiste en ganar los dos encuentros en 90 minutos y hacerlo por marcadores amplios para revertir el -3 sufrido ante Charlotte.
Cuándo es el próximo partido de Pumas en la Leagues Cup
El próximo partido de Pumas en la Leagues Cup 2026 será contra FC Cincinnati el viernes 7 de agosto. El encuentro comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y se disputará en el TQL Stadium de Cincinnati, Estados Unidos.
Los universitarios llegarán obligados a ganar después de perder 3-0 ante Charlotte FC en su debut. Una nueva derrota dejaría al equipo universitario prácticamente eliminado de la pelea por uno de los cuatro lugares de la Liga BBVA MX en los Cuartos de Final.