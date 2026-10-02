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Malagón regresó en el América vs Cruz Azul, amistoso en San Diego que terminó sin goles

América controló los tiempos de juego, Cruz Azul tuvo jugadas claras y Malagón volvió al arco azulcrema en el empate sin goles celebrado en San Diego.

malagon america cruz azul

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

En otro capítulo de la rivalidad de América ante Cruz Azul, se enfrentan estas escuadras en el estadio de San Diego el Snapdragon Stadium, en un amistoso en el parón por la FECHA FIFA, partido que despierta mucho interés por lo que podrán hacer estos equipos en un choque que aunque no es oficial, el orgullo sigue estando presente.

América y Cruz Azul, que tienen quizás miles de seguidores en el estado de California, en los Estados Unidos, se alistan para mantenerse en actividad y corregir ciertos puntos para cuando el torneo se reanude de cara a la final del torneo regular.

El timonel Joel Huiqui pondrá lo mejor que tiene a la mano, peor también ensayará la estrategía y táctica, recordando las dolorosas derrotas que han habido en el Apertura 2026; por el lado de América, Guillermo Almada tiene al equipo como líder y quiere también en un juego amistoso lucir, gustar, ganar y dar un show ante esta afición.

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