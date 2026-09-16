Malas noticias para Matías Almeyda; tiene dos futbolistas en duda para enfrentar a Cruz Azul

El futbol regio acaba de vivir su máxima fiesta al disputarse el Rayados vs Tigres del Apertura 2026. Sin embargo, la guerra siempre tiene sus consecuencias y hay dudas alrededor de dos elementos de la plantilla. En ese sentido, Matías Almeyda tiene que solucionar dichos aspectos, pues la exigencia es grande y el equipo se ha quedado debajo de las expectativas en cuanto a la consecución de puntos.

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¿Qué jugadores de Matías Almeyda se perderían el juego contra Cruz Azul?

El Club de Futbol Monterrey enfrentó a su acérrimo rival en el marco de la Jornada 8 y el resultado final fue un empate sin tantos. Es por eso que el siguiente partido se vuelve de suma importancia, pues el equipo se está quedando en la zona media de la tabla. Aunque tienen un partido pendiente, urge que consigan triunfos para subir en la clasificatoria.

Es por eso, que los trabajos diferenciados de Diego Rossi y de Carlos Salcedo preocupan en los reportes dentro del club. Tanto el uruguayo como el mexicano, iniciaron la semana fuera de los trabajos con el resto del plantel. Aunque se indica que el uruguayo estará listo sin problemas, con el defensivo no se tienen las mismas sensaciones positivas.

El Titán salió con un duro golpe del Clásico Regio que le inflamó el tobillo y por eso en el inicio de semana no trabajó al parejo del grupo. Aunque la evolución de dichas molestias puede ser positiva con el paso de los días, no quieren arriesgar y si es necesario… Salcedo no jugará a pesar de ser un duelo de alta exigencia ante los celestes.

¿Matías Almeyda está en duda por sus resultados con Rayados?

Aunque siempre aparecen rumores en los entornos de los clubes de importancia, Matías Almeyda apenas ha dirigido la mitad del torneo. Lamentablemente para ellos perdieron la final de la Leagues Cup ante Toluca y previo a la Jornada 9 marchan en la décimo segunda posición, aunque con un partido menos. Es por eso, que esta segunda mitad de Apertura 2026, la efectividad de puntos debe mejorar para instalarse en lo más alto de la clasificatoria… que son las exigencias alrededor de la inversión que se hizo para este torneo.