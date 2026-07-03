La maldición de los equipos africanos en este Mundial 2026 que Cabo Verde busca romper ante Argentina

África llegó a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una presencia fuerte, pero la fase eliminatoria empezó con una tendencia dolorosa: varios de sus representantes quedaron fuera con goles recibidos en los últimos minutos de partido.

El caso abrió con Sudáfrica, que perdió 1-0 ante Canadá. El equipo africano resistió durante casi todo el encuentro, pero Stephen Eustáquio marcó al 90+2’ y dejó fuera a los Bafana Bafana en el primer cruce de eliminación directa del torneo. Sudáfrica se despidió tras haber alcanzado por primera vez una fase knockout mundialista.

Después llegó el golpe para Costa de Marfil. La selección africana cayó 2-1 contra Noruega en Arlington, en un partido que se resolvió con un gol de Erling Haaland al minuto 86. El delantero noruego apareció en el cierre para mandar a su equipo a Octavos de Final y cortar el camino marfileño.

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Los goles agónicos que golpearon a África en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La misma historia se repitió con RD Congo, que estuvo cerca de dar uno de los grandes golpes del Mundial ante Inglaterra. El equipo africano se puso en ventaja temprano, pero Harry Kane apareció en el tramo final: empató al 75’ y marcó el 2-1 definitivo al 86’. Con ese doblete, Inglaterra avanzó y dejó fuera a una de las revelaciones del certamen.

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El golpe más duro, hasta ahora, fue el de Senegal. Los Leones de la Teranga ganaban 2-0 ante Bélgica, pero el equipo europeo reaccionó en el cierre del tiempo regular y terminó imponiéndose 3-2 en el alargue. Youri Tielemans marcó de penal al minuto 125 y selló una remontada que dejó eliminado al combinado africano.

Así, cuatro selecciones africanas quedaron fuera en 16avos con partidos que se definieron en los minutos finales: Sudáfrica al 90+2’, Costa de Marfil al 86’, RD Congo al 86’ y Senegal en el alargue. No se trata de una maldición absoluta, porque Marruecos logró avanzar tras vencer a Países Bajos en penales, pero sí de una tendencia que encendió las alarmas para los equipos africanos que todavía siguen en carrera.

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Cabo Verde quiere romper la tendencia ante Argentina

En ese contexto aparece Cabo Verde, una de las historias más llamativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El seleccionado africano se mide ante Argentina en los 16avos de final con la posibilidad de cortar esa serie de golpes agónicos que afectó a varios representantes de la CAF.

Sin embargo, Argentina llega como una de las selecciones candidatas y con la presión natural de defender su lugar entre las potencias del torneo. Cabo Verde, en cambio, tiene una oportunidad histórica: eliminar a uno de los grandes favoritos y demostrar que el recorrido africano en esta Copa Mundial aún puede tener otro capítulo fuerte.

El partido también puede marcar un punto de quiebre para el continente. Con Argelia, Egipto, Ghana y Marruecos todavía en el cuadro, África mantiene opciones reales de seguir avanzando. Pero el foco inmediato estará puesto en Cabo Verde, que buscará evitar otro final cruel y convertir su duelo ante Argentina en una de las grandes sorpresas de la justa veraniega.