Chelsea no será su destino, pero Julián Quiñones interesa en la Premier League

Sin lugar a dudas, Julián Quiñones presentó un rendimiento óptimo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En su primera participación, el atacante pudo anotar cuatro goles, los cuales sirvieron de fundamento para ser ojeado por agentes del extranjero. Pero, en las últimas horas se pudo confirmar que el Chelsea de Inglaterra no será su destino.

Esta información fue ratificada por el reconocido periodista de mercado de pases, Fabrizio Romano, quien aseguró en su cuenta personal de X que el atacante no ha tenido ningún tipo de acercamiento con la institución inglesa a pesar de los rumores que se han generado en Arabia Saudita.

Por el momento, el futuro inmediato estaría en las filas del Al-Qadsiah F. C de la Saudi Pro League, certamen en donde pudo marcar las diferencias en su última temporada en donde pudo anotar 31 goles.

¿Si no es Chelsea su siguiente destino, cuál equipo está detrás de su traspaso?

El reconocido cronista deportivo, Sacha Tavolieri entregó una información que ilusiona a todos los seguidores del goleador de la Selección Mexicana. En este sentido, contó que el Aston Villa estaría buscando comenzar negociaciones para incorporarlo en el siguiente mercado de pases.

Y es que este interés no habría nacido luego de su performance en la contienda orbital. Al parecer el seguimiento comenzó probablemente durante su participación en el conjunto arabe, en donde evidentemente es una de sus principales figuras.

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¿Cuál es el precio que tiene el pase de Julián Quiñones?

De acuerdo a información suministrada en el sitio web de Transfermarkt, portal web especializado, el colombiano nacionalizado mexicano tiene un valor en el mercado cercano a los 14 millones de euros.

Por tal motivo, cualquier equipo interesado en ofertar por sus servicios deberá sentarse en la mesa de negociaciones con una cifra cercana para poder incorporar a un talentoso deportista, que desde este Mundial entró en los libros de historia del fútbol mexicano debido a sus goles anotados.