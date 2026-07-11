Una sola derrota en 40 años: los brutales números de Francia antes de la semifinal vs España

A pocos días del choque estelar entre Francia y España por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una estadística ha comenzado a circular con fuerza, recordándole al planeta por qué Les Bleus son considerados la selección más consistente de las últimas cuatro décadas. La capacidad para afrontar partidos de eliminación directa está cerca de lo sobrenatural: en los últimos 40 años, el equipo galo ha consolidado un registro de imbatibilidad que parece desafiar las leyes de la estadística. ¿La razón? Acumula solo una derrota en 42 presentaciones.

Al repasar el historial de Francia en fases eliminatorias de Mundiales, los números son, sencillamente, brutales. Desde 1986 hasta el presente, el combinado europeo ha disputado 22 cruces definitorios, manteniendo una tasa de éxito que ninguna otra selección de élite ha podido igualar.

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En este período, Francia ha sabido imponerse ante potencias históricas en escenarios de máxima presión:



Victorias memorables: Desde el título de 1998 ante Brasil, pasando por el triunfo táctico ante Portugal en 2006, hasta las eliminaciones de Inglaterra y Marruecos en 2022.

Desde el título de 1998 ante Brasil, pasando por el triunfo táctico ante Portugal en 2006, hasta las eliminaciones de Inglaterra y Marruecos en 2022. La única mancha: El registro de casi cuatro décadas solo encuentra una mancha en su expediente: la caída por la mínima ante Alemania en los cuartos de final de Brasil 2014.

Esta resiliencia no es casualidad; es el sello distintivo de una selección que sabe sufrir, adaptarse a los momentos del juego y dar el golpe definitivo cuando el reloj apremia. La reciente victoria por 2-0 ante Marruecos solo refuerza una inercia ganadora que parece inagotable.

Mbappé tiene una increíble racha en Mundiales|X: FIFAcom

Francia vs España: cuándo juegan y horario del partido

El próximo martes 14 de julio, Francia pondrá a prueba esta histórica hegemonía frente a una España que también llega encendida tras alcanzar su propio récord de invictos. El escenario será el Dallas Stadium, donde a las 13:00 (hora del centro de México), el mundo se detendrá para ver si la tradición ganadora de los galos puede frenar el presente arrollador de La Roja.