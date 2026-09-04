Manchester City vs Coventry City; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 3 de la Premier League

Este fin de semana se llevará a cabo la Jornada 3 de la English Premier League con duelos realmente atractivos para los seguidores de esta Liga al interior del país. Uno de ellos, sin duda, será el Manchester City vs Coventry City, mismo que está programado para este sábado.

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El Manchester City continúa recuperándose de la salida de Pep Guardiola y de algunos elementos importantes como Rodri, quien salió del club para unirse al Barcelona. El Coventry, por su parte, espera mantenerse en la Premier League al menos durante una temporada.

¿Cómo llega el Manchester y el Coventry City a este juego de Premier League?

Después de dos jornadas disputadas, el Manchester City es el auténtico líder de la English Premier League luego de sumar 6 puntos de 6 posibles. Además, registra seis goles a favor por solo dos en contra, por lo que es la tercera mejor ofensiva de la temporada por debajo de Chelsea y Brighton.

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Del otro lado de la moneda se encuentra el Coventry City, equipo que accedió a esta primera división luego de dominar por completo la segunda categoría pero que, sin embargo, ha comenzado con el pie izquierdo al sumar dos derrotas en sus primeros dos juegos, así como cero goles a favor y cuatro en contra.

En teoría, y considerando que el partido se realizará en territorio citizen, todo está dado para que el Manchester City sume una victoria más, mismo que lo mantendría en el liderato de la primera división con miras a recuperar el trono que perdieron en la campaña pasada.

¿Por dónde ver EN VIVO el Manchester City vs Coventry City?

Manchester City y Coventry City se verán las caras este sábado 5 de septiembre como parte de uno de los juegos más esperados de este fin de semana. El partido se llevará a cabo en la cancha Etihad Stadium a las 8 de la mañana, y para disfrutarlo en vivo únicamente tienes que sintonizar las pantallas de HBO Max.