Manchester City vs Paris Saint-Germain EN VIVO: ver GRATIS partido de UEFA Champions League el resultado HOY miércoles 14 de octubre de 2026: marcador online

Manchester City vs PSG, UEFA Champions League Manchester City vs PSG, UEFA Champions League

Manchester City y Paris Saint-Germain se enfrentan este miércoles 14 de octubre de 2026 en el Etihad Stadium, por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. El partido comienza a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Aquí podrás seguir el marcador, los goles y las incidencias más importantes.

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¿Cómo va Manchester City vs PSG hoy?

El encuentro todavía no comienza. El resultado se actualizará durante el partido, junto con las anotaciones, tarjetas, cambios y decisiones arbitrales que puedan influir en el desarrollo del juego.

Ambos equipos ganaron en su presentación europea: Manchester City derrotó 2-0 al Porto y PSG goleó 6-1 al Slovan Bratislava.

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¿Dónde seguir el resultado de Manchester City vs PSG?

Esta cobertura ofrecerá el resultado en vivo y los momentos decisivos del encuentro, goles, amonestaciones, acciones de peligro, y todo lo relevante del encuentro. El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas de México.