Partidos de la Champions League miércoles 14 de octubre; segunda jornada, horario para ver en VIVO
Con otros nueve partidos continua la Champions League donde entran en acción el actual campeón del torneo europeo, PSG, Liverpool, Real Madrid y Manchester City
Con otros nueve partidos continua la jornada 2 de la UEFA Champions League este miércoles 14 de octubre 2026 donde entran en acción el actual campeón del torneo europeo Paris Saint Germain (PSG), Liverpool, Real Madrid y Manchester City. Además de un duelo donde se enfrentarán dos mexicanos, Álvaro Fidalgo y Santiago Giménez
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Partidos de este miércoles 14 de octubre UEFA Champions League
- Feyenoord vs Como | Estadio De Kui | 10:45 horas
- LSAK vs Liverpool | Raiffeisen Arena | 10:45 horas
- Aston Villa vs Fenerbahce | Villa Park | 13:00 horas
- Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund | Aspmyra Stadion | 13:00 horas
- Manchester City vs PSG | Etihad Stadium | 13:00 horas
- Real Betis vs Porto | Estadio La Cartuja | 13:00 horas
- Roma vs Real Madrid | Stadio Olimpico | 13:00 horas
- Shakhtar vs AEK | Stamford Bridge | 13:00 horas
- Slovan Bratislava | Stuttgart | 13:00 horas
(Tiempo del centro de México)
Partidos que destacan de la UEFA Champions League
Real Betis vs Porto
El Real Betis de Manuel Pellegrini recibe al Porto en un duelo vibrante con acento mexicano.
Los verdiblancos buscan consolidar su gran arranque tras debutar con triunfo, respaldados por la creatividad de Álvaro Fidalgo en el medio campo. Por su parte, los Dragones lusos llegan urgidos de sumar puntos tras tropezar en la primera fecha, confiando en el olfato goleador de Santiago Giménez para romper el muro bético.
Manchester City vs PSG
El Manchester City recibe al actual campeón del certamen el PSG en la jornada 2. Tras disipar dudas con un rotundo 0-3 en Anfield tras las sanciones financieras, el conjunto de Enzo Maresca presume ocho victorias consecutivas y busca extender su fortaleza como local, donde solo ha caído en uno de sus últimos 25 partidos de fase de grupos o Premier League.
Por su parte, el bicampeón parisino, dirigido por Luis Enrique, llega encendido tras encadenar cuatro triunfos y un invicto de 11 duelos en Europa. Con ambas escuadras ganando en sus debuts, se anticipa un choque vibrante por la cima del torneo.
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Roma vs Real Madrid
El Estadio Olímpico se viste de gala con el regreso de la UEFA Champions League a Roma tras seis años. El conjunto de Gian Piero Gasperini llega urgido de reencontrarse con la victoria tras igualar ante Fenerbahçe y atravesar una racha de cuatro duelos continentales sin ganar.
Enfrente estará el Real Madrid de José Mourinho, que busca afianzar su paso perfecto en Europa tras vencer al Inter. Aunque los merengues lucen dominantes, la visita representa su mayor desafío: acumulan cuatro derrotas en sus últimas ocho salidas en la Champions.