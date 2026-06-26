Este enorme club europeo estuvo en el Estadio CDMX viendo a Gilberto Mora en el México vs Chequia

La actuación de Gilberto Mora en el México vs Chequia no pasó desapercibida. El mediocampista mexicano, de apenas 17 años, fue una de las grandes noticias del triunfo del combinado azteca por 3-0 en el cierre de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El futbolista de Xolos de Tijuana fue titular, participó en una de las jugadas más importantes del partido que derivó en el gol de Julián Quiñones y volvió a confirmar por qué es considerado una de las joyas más prometedoras del futbol mexicano. Pero su partido tuvo un dato extra que encendió las alertas en Europa: Manchester United estuvo en el Estadio CDMX para observarlo de cerca.

Manchester United siguió en vivo a Gilberto Mora en el México vs Chequia

De acuerdo con información que llega desde Inglaterra, el Manchester United fue uno de los clubes europeos que tuvo representantes en el Estadio CDMX durante el partido entre México y Chequia. El objetivo era seguir de cerca a Gilberto Mora, quien volvió a tener minutos importantes con la Selección Mexicana.

Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana|Crédito: @miseleccionmx / X

El reporte señala que el club de la Premier League no fue el único interesado. También habrían estado presentes representantes de otros grupos importantes del futbol europeo, entre ellos City Football Group y BlueCo, vinculados a estructuras como Manchester City y Chelsea.

Por ahora, no hay una oferta formal confirmada por el jugador mexicano. Sin embargo, el seguimiento del Manchester United marca un paso importante dentro del mercado, ya que los clubes europeos suelen utilizar este tipo de partidos para evaluar rendimiento, personalidad y respuesta competitiva en escenarios de alta presión.

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Real Madrid también aparece en la carrera por Gilberto Mora

Aunque el seguimiento del Manchester United es una señal fuerte, el mismo reporte advierte que el club inglés no tendría el camino libre. Real Madrid también aparece como uno de los equipos interesados en el jugador mexicano.

Gilberto Mora, jugador de México|Crédito: @miseleccionmx / X

La prensa británica incluso apunta que Mora tiene admiración por el conjunto español, un factor que podría jugar un papel importante en caso de que su futuro se defina en Europa. Aun así, cualquier operación dependerá de varios factores, entre ellos su edad, su contrato y la postura de Xolos.

Gilberto Mora, una joya que Xolos quiere cuidar

Antes de la justa veraniega, Gilberto Mora renovó contrato con Xolos de Tijuana, por lo que el club fronterizo mantiene una posición fuerte ante cualquier interés del extranjero. El mediocampista llegó a la Copa del Mundo como una de las grandes apuestas de México y terminó la Fase de Grupos con mayor exposición internacional.

El contexto también obliga a manejar el tema con cautela. FIFA mantiene restricciones para transferencias internacionales de menores de 18 años, salvo excepciones específicas. Por ese motivo, aunque el interés de clubes europeos ya existe, una salida inmediata no luce sencilla.

Lo concreto es que el partido ante Chequia puso a Mora en una vitrina todavía más grande. Manchester United lo vio en vivo en el Estadio CDMX, Real Madrid aparece en el radar y el futbol mexicano tiene a una de sus joyas más observadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.