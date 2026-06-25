Gilberto Mora fue clave para los goles: 3 pases de oro que dio en el partido vs Chequia | VIDEO

Gilberto Mora fue una de las novedades en el triunfo por 3 a 0 de la Selección Mexicana ante Chequia. El equipo dirigido por Javier Aguirre obtuvo su tercera victoria consecutiva, imponiendo un récord en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que no se había registrado en la historia de la selección: ganar los 3 partidos de la Fase de Grupos.

En ese sentido, la presencia del joven de 17 años fue clave para que México contara con un papel ofensivo relevante ante Chequia, sobre todo por su gran visión de campo que dotó de pases increíbles que maravillaron a la afición del Estadio Ciudad de México. Aquí te dejaremos 3 pases de oro que dejó en su encuentro ante Chequia.

Gilberto Mora, el jugador más joven de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @miseleccionmx / X

Los 3 increíbles pases de Gilberto Mora en el México vs Chequia

No todas las maravillas logran ser vistas dentro del futbol debido a que no terminan en el ansiado gol. En este caso, Gilberto Mora realizó una combinación con Roberto Alvarado que terminó en una gran asistencia del primero. Lamentablemente, el “Piojo” no terminó por definir la jugada de cara al arco.

¡La voló!



El 'Piojo' desperdició una de las jugadas más claras del juego. pic.twitter.com/svcYM6lwhN — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 25, 2026

La increíble visión de Gilberto Mora puede interpretarse en la siguiente jugada; el jugador de Xolos de Tijuana retrocedió para tomar el balón e inmediatamente dejar un increíble pase entrelíneas a Luis Romo. A pesar del factor sorpresivo, la jugada no terminó por definirse de cara al arco.

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Gilberto Mora realizó una jugada clave para el segundo gol de la Selección Mexicana. El centrocampista contó con la visión de poder dar un pase para que Jorge Sánchez tuviera un 1 vs 1 contra el arquero. Si bien el defensor no logró mandarla al fondo de la red, Julián Quiñones fue quien terminó el trabajo.

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