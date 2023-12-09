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Fútbol

El Manchester United es GOLEADO en Old Trafford

El United se aleja de los puestos de la Champions después de sufrir una derrota por 0-3 ante los Cherries, quienes han sumado 13 puntos de los últimos 15 posibles

Premier League - Manchester United v Manchester City
Soccer Football - Premier League - Manchester United v Manchester City - Old Trafford, Manchester, Britain - October 29, 2023 Manchester United’s Bruno Fernandes looks dejected after the match REUTERS/Molly Darlington NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR ‘LIVE’ SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 45 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS.|MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Escrito por: Luis Salazar

El Manchester United experimentó un retorno de la adversidad bajo la lluvia. El equipo dirigido por Ten Hag se vio repentinamente acosado por todos los desafíos que habían estado ocultos tras una racha positiva.

A pesar de los resultados alentadores, la inconsistencia del equipo resurgió en el Old Trafford, recordándoles todas las dificultades que enfrentaron.

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Goleada en Old Trafford

El equipo dirigido por Iraola, el Bournemouth, logró una sorprendente victoria por 0-3 en casa del Manchester United, dejando al entrenador neerlandés Ten Hag en una situación comprometida. Curiosamente, Ten Hag fue nombrado Mejor Entrenador del mes apenas 24 horas antes de este revés. La derrota obstaculiza las aspiraciones del United de acercarse a la zona de la Champions League, generando un ambiente negativo justo antes de enfrentarse al Bayern en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Para avanzar en la competición europea, el United ahora necesita una combinación de resultados, incluyendo una victoria ante el Bayern y esperar un empate entre Galatasaray y Copenhague. Esta derrota se suma a la serie de resultados desfavorables del United en su estadio, evidenciando una tendencia preocupante desde la retirada de Ferguson en 2013. Desde entonces, han sufrido más derrotas en casa en la Premier League (35) que en los 21 años bajo la dirección de Sir Alex (34). La situación es dramática.

Por otro lado, el Bournemouth emerge como el equipo más en forma de la Premier League. La propuesta de Iraola ha encontrado firmeza en el equipo, acumulando 16 puntos de los últimos 21 posibles. Después de un inicio sin victorias en las primeras nueve jornadas, el equipo ha logrado cinco triunfos en las últimas siete, alejándose cómodamente de la zona de descenso, ahora con una ventaja de 10 unidades.

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