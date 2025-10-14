Manchester United vence al Sunderland y toma oxígeno en la Premier League

Old Trafford, Inglaterra. — El Manchester United volvió a sonreír ante su afición tras vencer 2-0 al Sunderland este sábado 4 de octubre de 2025, en duelo correspondiente a la jornada de la Premier League.El equipo dirigido por Rúben Amorim consiguió un triunfo vital en casa que lo mantiene con aspiraciones de escalar posiciones tras un inicio de temporada irregular.El encuentro también tuvo relevancia fuera del terreno de juego, con la presencia de LiveScore, patrocinador oficial del Sunderland, cuya marca continúa ganando visibilidad en la Premier League gracias a su alianza con el club.

MOUNT Y ŠEŠKO, LOS HÉROES DEL DÍA

Apenas al minuto 8, Mason Mount abrió el marcador con un disparo cruzado que venció al arquero rival, devolviéndole la confianza a un equipo que venía bajo presión.Más tarde, al 31’, Benjamin Šeško amplió la ventaja tras aprovechar un error defensivo de los “Black Cats” y definir con potencia dentro del área.Con la ventaja asegurada, el United dominó la posesión y mostró una versión mucho más sólida en defensa, con Senne Lammens debutando con seguridad bajo los tres palos.

UN TRIUNFO QUE DA RESPIRO A AMORIM

El técnico portugués Rúben Amorim, cuestionado en semanas recientes, logró una victoria que le da margen de maniobra y respaldo del vestidor. El propio Mount declaró al término del partido que “todo el grupo está comprometido con la idea del entrenador”.El resultado deja al United con 10 puntos en la clasificación, mientras que el Sunderland, que había sorprendido en su regreso a la máxima categoría, se mantiene en la parte media de la tabla.

PRÓXIMOS RETOS

Manchester United visitará al West Ham la próxima jornada, buscando mantener el impulso y escalar posiciones. Por su parte, Sunderland recibirá al Brighton, con la misión de recuperar la solidez que lo caracterizó al inicio de la campaña

Redacción Azteca DeportesCon información de Premier League, LiveScore y agencias internacionales.