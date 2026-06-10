Mapa OFICIAL: todas las selecciones que entrenarán en tierras de Monterrey para el Mundial 2026

México alista sus campamentos para recibir a las selecciones correspondientes para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El país recibirá con un total de siete selecciones que concentrarán a lo largo del evento mundialista; dos en Guadalajara, una en Tijuana, una en Monterrey, una en CDMX, una en Cancún y una en Pachuca.

En el caso de la ciudad de Monterrey, la Selección de Túnez será la que concentrará en tierras regiomontanas durante la justa mundialista. Sin embargo, habrá otra selección que entrenará dentro de la ciudad: Suecia.

Estadio Monterrey

¿Qué partidos recibirá Monterrey durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Monterrey contará con cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El primero será el 14 de junio entre Suecia y Túnez, mientras que el resto de los encuentros serán Túnez vs Japón, Sudáfrica vs Corea del Sur y un encuentro de los dieciseisavos de final. Cabe mencionar que será la primera experiencia del Estadio Monterrey para un Mundial. Según la página oficial de Rayados, la construcción del estadio costó alrededor de 200 millones de dólares, por lo que se espera que la experiencia de los aficionados dentro del recinto resulte satisfactoria.

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Estadio Monterrey: capacidad y fecha de inauguración

El Estadio Monterrey cuenta con una capacidad de 53,500 espectadores. Su inauguración se dio el 2 de agosto del 2015 luego de que en 2008 se presentara el proyecto de manera oficial.

Túnez será la selección que concentrará en Monterrey|Facebook:Équipe Nationale Tunisienne﻿

Su primer partido se dio en un Rayados vs Benfica en la Copa Eusébio. Ello con el propósito de festejar la inauguración del recinto y rendir homenaje a la leyenda portuguesa, siendo el resultado positivo para el equipo regiomontano al imponerse 3 a 0 ante el conjunto lusitano.

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