El RÉCORD que romperá el Estadio Ciudad de México con el comienzo del Mundial 2026

La llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ inscribirá de forma definitiva el nombre del Estadio Ciudad de México en las páginas de la historia del deporte internacional, ya que se convertirá en el único recinto del mundo en albergar tres inauguraciones de una cita mundialista. Este enorme hito vendrá acompañado por una ceremonia que pretende quedar en la historia del futbol como una de las aperturas más impactantes a nivel global.

Estadio Ciudad de México|X

Con el desarrollo de la ceremonia de apertura y el primer compromiso oficial, la cancha mexicana se convertirá en el primer escenario del planeta en albergar tres jornadas inaugurales de la máxima justa de la FIFA. Las ediciones de los años 1970 y 1986 respaldan la vigencia de esta sede como un epicentro del futbol internacional.

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El Estadio Ciudad de México se mide con los mejores del mundo

La marca numérica sitúa al Coloso de Santa Úrsula por encima de otros templos históricos del circuito profesional europeo y de Sudamérica, tal como lo son el Estadio de Maracaná en Brasil o el Estadio Olímpico de Roma en Italia, que registran dos certámenes en sus historiales como sedes inaugurales de las justas mundialistas.

Cabe destacar que el Estadio Ciudad de México recibió una serie de modificaciones para estar apto durante esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, quienes estuvieron a cargo de las obras destacaron que las modificaciones estructurales respetaron la esencia del diseño original concebido en la década de los '60, teniendo como meta ofrecer una experiencia de primer nivel en lo que a la comodidad y la tecnología respecta para los miles de turistas extranjeros que ingresarán a partir de mañana.

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