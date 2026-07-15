Maradona sabía que su gol con la mano era “una farsa” y años después lo narró de esta manera

En la antesala de un histórico choque entre Argentina e Inglaterra por las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la hazaña de Diego Maradona en México 1986 volvió a tomar importancia. En aquella tarde, el ‘10’ argentino marcó un doblete en los Cuartos de Final para avanzar a la siguiente ronda tras dejar eliminados a los ingleses, pero uno de sus goles estuvo envuelto en una gran polémica.

Catalogado como “La Mano de Dios”, Maradona marcó el primer gol argentino con su mano, la cual no fue sancionada por ninguno de los árbitros dentro del Estadio Azteca. Años después, el propio Diego confirmó que sabía que su gol no debía ser convalidado, pero decidió hacer oídos sordos y festejar con sus compañeros. Así fue como lo relató tiempo después.

Maradona relató cómo vivió su gol con la mano contra Inglaterra

En una entrevista que el “Pelusa” brindó para AFA Play en el año 2020, contó cómo fue ese momento donde anotó su gol contra Inglaterra con la mano. En la previa del duelo de Semifinales, la charla volvió a cobrar fuerza, sobre todo porque el propio Maradona reconoció que había marcado un gol ilícito.

“Yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Fenwick, Butcher... todos en la defensa eran grandotes. Y también Sansom, que es el que me da el pase. Valdano no me da el pase. Lo anticipa Sansom”, recordó el ‘10’ al explicar cómo fue el inicio de la jugada.

“Cuando vi que iba para arriba, dije: ‘No la alcanzo nunca, bajá por favor’. Se me ocurrió una idea: meter la mano y meter la cabeza. Claro, cuando caigo, no entendía dónde estaba la pelota. ¡Miro y la pelota está en la red! Entonces empiezo a gritar ‘¡gol, gol!’”, expresó Maradona.

El relato no terminó allí, sino que el exjugador recordó cómo fue la reacción inmediata de sus compañeros: “Checho, el boludo de Checho, me pregunta si lo había hecho con la mano. ‘Callate la boca, boludo, y abrazame’, le dije. Ahí me empezaron a abrazar todos. Valdano también me preguntó: ‘¿No me digas que fue con la mano?’. Y le respondí: ‘Después te cuento, Valdano, dejate de hinchar las pelotas’”.

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Cómo llega Argentina a la Semifinal contra Inglaterra en 2026

Argentina llega a la Semifinal contra Inglaterra con puntaje perfecto y seis victorias en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo de Lionel Scaloni terminó como líder del Grupo J después de superar a Argelia por 3-0, Austria por 2-0 y Jordania por 3-1.

Crédito: Mexsport

En la fase de eliminación directa, la ‘Albiceleste’ venció por 3-2 a Cabo Verde en Dieciseisavos de Final y repitió el marcador frente a Egipto en Octavos, luego de remontar una desventaja de dos goles. Finalmente, derrotó 3-1 a Suiza en tiempo extra, con Julián Álvarez como autor del tanto que encaminó la clasificación.

El conjunto argentino se mantiene invicto y tiene a Lionel Messi como su principal referencia ofensiva. Sin embargo, Inglaterra será su primera rival ubicada dentro del Top 10 del ranking FIFA en el torneo, por lo que la Semifinal representará la prueba más exigente para el vigente campeón del mundo.