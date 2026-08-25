Maratón CDMX 2026: La legendaria historia que dio origen a la carrera más exigente del atletismo mundial

Este domingo 30 de agosto, la Ciudad de México se paralizará para dar lugar al Maratón CDMX 2026 en donde hasta 30 mil corredores intentarán completar los 42 kilómetros y 195 metros de la prueba de atletismo más exigente y que tiene un origen mucho más mítico y antiguo de lo que mucha gente conoce.

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El legendario origen de la prueba de maratón y por qué corremos 42,195 km

Correr los 42 kilómetros y 195 metros de un maratón no es cosa sencilla, se necesita de mucha preparación y dedicación para completar la prueba que es considerada como una de las más exigentes del atletismo y más que una carrera de velocidad, se trata de una prueba de resistencia absoluta que lleva al cuerpo humano a alcanzar todos sus límites.

Originalmente, la maratón como una carrera de resistencia comenzó a celebrarse a partir de los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, los primeros de la era moderna, por iniciativa del barón Pierre de Coubertin y propuesta del filólogo Michael Bréal y con una distancia de 40 kilómetros.

La competencia buscaba honrar la gesta heroica del soldado Filípides quien, de acuerdo con los relatos de Heródoto, corrió desde la ciudad de Maratón hasta Atenas, Grecia, para anunciar la victoria del ejército ateniense frente a las tropas persas en la Batalla de Maratón en el año 490 a.C.

Filípides anunciando la victoria del ejército ateniense sobre los persas

Según el relato mítico, Filípides debía recorrer los 40 kilómetros que dividen Maratón de Atenas lo más rápido posible para anunciar la victoria ateniense a los ancianos, mujeres y niños que se habían atrincherado dentro de las murallas de la ciudad y que estaban dispuestos a prenderse fuego ante las amenazas de los persas de devastar todo a su paso.

El legendario mensajero pudo llegar justo a tiempo para anunciar la victoria y en cuanto pronunció el triunfo ateniense murió a las puertas de la ciudad por agotamiento excesivo. Y es que unos días antes, Filípides había recorrido 213 kilómetros en cuatro días desde Atenas hasta Esparta para solicitar a los espartanos ayuda militar ante las amenazas persas, sin obtener una respuesta exitosa.

Cabe señalar que existen otras versiones de filósofos griegos que cuentan otras versiones como la marcha de todo el ejército ateniense desde Maratón hasta Atenas para impedir el desembargo persa.

El comienzo del maratón en los Juegos Olímpicos

Desde el comienzo de la maratón en los Juegos Olímpicos en Atenas 1896 se comenzaron a escribir historias épicas como la de Spiridion Louis, primer campeón olímpico de esta prueba. Se trataba de un vendedor de agua ateniense, quien fue seleccionado casi por obligación por un oficial del ejército para participar en el evento.

Louis completó la primera maratón olímpica en 2 horas 58 minutos y 50 segundos y desató el júbilo de sus compatriotas por convertirse en el único griego en ganar una prueba de atletismo en aquella justa, además de superar a los favoritos prácticamente sin preparación.

Esta fue la única competición oficial de Louis y tras su hazaña se retiró a su pueblo natal para trabajar como granjero y agente de policía.

La increíble historia de los primeros maratonistas mexicanos en Juegos Olímpicos

La delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 inscribió en la prueba de maratón olímpico a los corredores rarámuris Aurelio Terrazas Estrada y José Torres quienes fueron elegidos tras superar una prueba de tiempo de 128 kilómetros entre Toluca y la Ciudad de México unos meses antes.

Terrazas y Torres terminaron en el puesto 32 y 35 con tiempos de 2:52:22 y 2:54:00, respectivamente, poco más de 20 minutos de diferencia respecto al ganador de la prueba; sin embargo, al cruzar a la meta siguieron corriendo hasta que fueron alcanzados por los oficiales.

Acostumbrados a las largas distancias, los rarámuris se quejaron de que la prueba había sido muy corta, además de que el recorrido era muy plano.

¿Por qué el maratón tiene una distancia de 42,195 kilómetros?

Originalmente planeada para correrse 40 kilómetros, la distancia de la maratón fue modificada en los Juegos Olímpicos de Londres 1908 cuando la Reina Alejandra exigió que se modificara la distancia para que la competencia saliera desde el balcón real del Palacio de Winsor y concluyera en el Estadio White City agregando 2 kilómetros y 195 metros y posteriormente estableciéndose en 42.195 km.

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