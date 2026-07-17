Marc Cucurella: cuál es el nivel de estudios del jugador de España

Marc Cucurella se ha convertido en uno de los jugadores más reconocibles de la Selección de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El lateral izquierdo destaca por su recorrido, su intensidad y su característico cabello, pero fuera de las canchas también tuvo que completar su formación académica mientras avanzaba en las categorías juveniles del FC Barcelona.

El actual futbolista del Real Madrid nació el 22 de julio de 1998 en Alella, una localidad ubicada en la provincia de Barcelona. Desde muy pequeño comenzó a combinar sus estudios con los entrenamientos, primero en el futbol sala y posteriormente dentro de las academias del Espanyol y del conjunto azulgrana.

Cuál es el nivel de estudios de Marc Cucurella

Marc Cucurella completó la educación obligatoria y también terminó el Bachillerato, el nivel académico que en España se cursa normalmente después de finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, conocida como ESO.

Cucurella, el hombre sensación en España

De acuerdo con declaraciones realizadas por el propio jugador en medios de su región, Cucurella estudió hasta cuarto de la ESO en la Escola Bergantí, ubicada en El Masnou, Barcelona. Posteriormente completó el Bachillerato dentro de La Masia, donde pudo combinar las clases con su formación como futbolista.

Por lo tanto, el nivel máximo de estudios confirmado públicamente del defensor español es el Bachillerato. No existe información fiable que indique que haya cursado o terminado una carrera universitaria.

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Dónde realizó la primaria y la secundaria Marc Cucurella

Durante su infancia, Cucurella asistió a la Escola Bergantí, un centro educativo situado en El Masnou. Allí habría realizado la educación primaria y continuado sus estudios hasta completar la ESO.

Su etapa escolar coincidió con el inicio de su carrera en el futbol. Primero jugó en el FS Alella y posteriormente ingresó a las fuerzas básicas del Espanyol, antes de incorporarse al FC Barcelona cuando todavía era un niño.

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La rutina familiar fue fundamental durante esos años. Su madre era la encargada de recogerlo después de las clases y trasladarlo a los entrenamientos, lo que le permitió mantener sus responsabilidades académicas mientras intentaba ganarse un lugar dentro de las categorías inferiores.

Marc Cucurella terminó el Bachillerato en La Masia

Cuando ingresó a la estructura del FC Barcelona, Marc Cucurella continuó estudiando dentro de La Masia. La academia azulgrana cuenta con programas diseñados para que los jóvenes futbolistas puedan entrenar y completar su educación.

En ese periodo, el lateral terminó el Bachillerato antes de concentrarse por completo en su carrera profesional. Su formación en La Masia también incluyó aspectos relacionados con la convivencia, la disciplina y la responsabilidad personal.

Cucurella avanzó por las diferentes categorías del Barcelona hasta llegar al equipo filial. Aunque solamente disputó un partido oficial con el primer equipo, esa etapa fue determinante para su posterior llegada a clubes como Eibar, Getafe, Brighton, Chelsea y Real Madrid.