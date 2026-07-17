Google se sube a la locura por Cucurella: esto pasa si buscas su nombre

A pocas horas del trascendental duelo por el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la euforia ha trascendido el césped para instalarse en el buscador más grande del mundo. Google ha implementado un divertido homenaje para Marc Cucurella, el lateral izquierdo de la Selección de España que se ha convertido en una de las figuras más reconocibles y virales del torneo. Esto ocurre en la antesala del desafío ante Argentina, que será el próximo domingo.

Esto se visualiza al momento de buscar Cucurella en Google

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Google le rinde tributo a Cucurella

Al realizar una búsqueda con el nombre del futbolista, el buscador activa automáticamente una animación que ha capturado la atención de miles de usuarios: aparece en pantalla un gato que luce una peluca rizada, idéntica a la característica melena del jugador, mientras ondea con entusiasmo una bandera de España. Este gesto es un tributo al meme que ha invadido las redes sociales durante todo el campeonato, convirtiéndose en el sello distintivo de los seguidores de "La Roja". La iniciativa de Google no es nueva, ya que durante este mismo torneo la compañía tecnológica también habilitó un guiño especial para el noruego Erling Haaland, desplegando una animación de vikingos al buscar su nombre. Durante la fase de grupos, además, la figura de Lionel Messi ejecutando un tiro libre podía visualizarse al escribir el nombre del sudamericano.

El meme del gato con la peluca rizada se ha consolidado como un símbolo de apoyo hacia el lateral izquierdo que pasó por Chelsea y recientemente fichó para Real Madrid. La viralidad del contenido ha crecido exponencialmente durante el Mundial, siendo compartido por miles de fanáticos para celebrar las actuaciones de Cucurella, quien se perfila como una pieza clave para el enfrentamiento del próximo domingo ante la Albiceleste. Con este detalle, Google se suma a la celebración global que rodea a la gran final, consolidando a la figura del jugador español como uno de los iconos digitales de esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.