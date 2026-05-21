El jugador de la Selección Mexicana que usa una bolsa de más de 50 mil pesos

La Selección Mexicana ya está en Puebla para jugar uno de sus partidos de preparación previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, su rival será su similar de Ghana y la fecha en la que se disputará dicho cotejo es este viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc. En su llegada del Tricolor al hotel de concentración, lo que llamó la atención es que uno de sus jugadores apareció portando una bolsa con un costo de más de 50 mil pesos, hablamos de Alexis Vega.

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¿Qué marca y cuánto cuesta la bolsa que traía Alexis Vega?

De acuerdo con la información que circula en las redes sociales, la marca de la bolsa de Alexis Vega es Goyard Jouvence Toiletry Pouch Coated Canvas, la cual tiene un precio aproximado de 54 mil pesos mexicanos, por otro lado, lo interesante es que Goyard no vende de manera oficial ya que es una marca “quiet luxury”, y es ocupada por muchos jugadores profesionales de futbol, el dato a señalar es que, el color naranja es de los más raros y complicados de conseguir.

|Crédito: TV Azteca

¿Cuál es la fortuna de Alexis Vega?

Alexis Vega es uno de los jugadores top de la Liga MX, y al parecer reciben un salario anual de aproximadamente unos 28 millones de pesos al año; sin embargo, esta cifra puede variar y aumentar si es que el Club Toluca consigue objetivos a lo largo del semestre. De acuerdo con el periodista deportivo David Medrano, cuando el capitalino jugó para Chivas llegó a ganar 2.5 millones de dólares, un poco más de 42 millones de pesos al año.

¿Dónde ver el partido de la Selección Mexicana contra Ghana?

Recuerda que, el partido de la Selección Mexicana contra Ghana es el viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla en punto de las 20:00 horas tiempo del centro de México y dicho encuentro lo podrás disfrutar a través de la señal de Azteca 7.

