Mientras Alexis Vega gana 1.3 millones en Toluca, este es el sueldo de Chino Huerta en Anderlecht

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a la vuelta de la esquina, los equipos se preparan para dar la lista de convocados, y ya hay algunas sorpresas, como la ausencia del heredero de Lionel Messi en Argentina. Parece que en México la duda corre por la comparación entre Alexis Vega y el Chino Huerta. Además de su nivel, en Azteca Deportes también comparamos sus salarios.

El atacante mexicano de Europa percibe un salario superior al de Alexis Vega, el referente máximo de los Diablos Rojos. El extremo de 28 años tiene un salario de 1,3 millones de dólares en Toluca, mientras que el sueldo de Huerta está por encima de ese monto, según distintos reportes.

El lugar de privilegio del Chino Huerta en el Anderlecht de Bélgica

El extremo izquierdo mexicano supera en sueldo a grandes futbolistas, tales como Yasin Özcan y Mario Stroeykens. El canterano de Chivas de Guadalajara integra el tercer lugar entre los futbolistas mejores pagados en el Anderlecht. Aunque la cifra exacta de su salario anual no ha sido confirmada por Capology, rondaría los 3.8 millones de dólares por año.

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En tanto, el ránking de los mejores pagados del Anderlecht quedaría dispuesto de esta forma en al actualidad:

Thorgan Hazard - Bélgica

Ludwig Augustinssson – Suecia

César Huerta – México

Thomas Foket - Bélgica

Adriano Bertaccini – Bélgica

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Lo que se sabe sobre la convocatoria de Alexis Vega y el Chino Huerta a México

Distintos reportes en las primeras horas de este jueves 28 de mayo indican que estos dos futbolistas estarían peleando por un solo lugar en la lista de los 26 convocados de la Selección Nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues ambos fungen como extremos izquierdos y parece difícil que los dos sean citados para la misma competencia.

De todos modos, por el momento se trata únicamente de filtraciones desde puertas adentro del CAR, pero no hay una confirmación sobre esto. Los focos apuntan a que Alexis Vega es el favorito de Javier Aguirre, pero que César Huerta está mejor desde lo físico, por lo que podría ganarle el lugar en la lista final.

