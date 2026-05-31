Guido Pizarro adelanta si Marcelo Flores se pierde la Copa Mundial de la FIFA™: “No es alentador”

Marcelo Flores había recibido la mejor noticia de su carrera: había sido seleccionado para representar a Canadá en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El jugador ya estaba preparado para afrontar su primera justa mundialista, sin embargo, una lesión lo dejó fuera del terreno de juego mientras se jugaba la final de la Concacaf Champions Cup entre Tigres y Toluca.

El momento desafortunado ocurrió en el minuto 78 cuando el futbolista del seleccionado canadiense recortó la marca del defensivo de Toluca, Santiago Simón. A la hora de buscar perfilarse para rematar dentro del área de los Diablos, su rodilla quedó atorada en el césped impidiendo generar el movimiento completo, generando así la lesión. Las imágenes dictan el peor escenario y Guido Pizarro se encargó de dar una mayor información al respecto.

Marcelo Flores .|MEXSPORT

Guido Pizarro sobre la lesión de Marcelo Flores

El técnico del cuadro universitario asistió a la conferencia de prensa a pesar del resultado negativo y una de las dudas que rápidamente apareció en la sala era el estado de salud de Flores. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a menos de 11 días, Pizarro dio un diagnóstico para nada alentador.

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“Y lo de Marcelo, la verdad no es alentador le haremos los estudios para saber la gravedad”, fue lo que expresó el director técnico de Tigres. De esta manera, las imágenes mostradas por la televisión parecen tan graves como lo fue el hecho. Lo cierto es que el sector médico de la UANL realizará estudios sobre Marcelo Flores para determinar la gravedad de la lesión.

Sin embargo, a pocos días para el inicio del certamen internacional, todos los caminos apuntan a que el jugador se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección de Canadá. Cabe destacar que Flores apareció en la ceremonia de premiación de la Concachampions con una bota en sus pies y caminando con la ayuda de sus compañeros, situación que genera mucha incertidumbre de cara al torneo.

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Marcelo Flores y su llegada a Canadá

A pesar de hoy representar a la Hoja de Maple, el joven futbolista de Tigres ha formado parte de los procesos juveniles de la Selección Mexicana, habiendo jugado para las categorías de Sub-15 en adelante. No obstante, Javier Aguirre no lo incluyó en el proceso para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Su último juego con el combinado nacional fue en junio de 2022 ante Surinam en la semifinal de la Nations League de CONCACAF.

En este contexto, Flores buscó refugio en la Selección de Canadá donde apenas este pasado 29 de mayo fue notificada su presencia en la lista final para participar de la justa mundialista. Ahora esperará por los resultados médicos para determinar el tiempo de recuperación que tendrá el futbolista de Tigres.