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ÚLTIMA HORA: Futbolista Mexicano es convocado por Selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Un futbolista Mexicano apareció dentro de la convocatoria de una selección que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La decisión que llevó a Alphonso Davies a ser la figura de Canadá
|Instagram:alphonsodavies

Escrito por: Iván Vilchis

Este viernes 29 de mayo del 2026, una selección dio a conocer en sus redes sociales su lista de 26 jugadores para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El mexicano que fue convocado para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con otra Selección que no es México

El futbolista Mexicano que ha decidido represantar a otra selección y que fue convocado para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es Marcelo Flores.

El futbolista de Tigres logró aparecer dentro de los jugadores elegidos por Jesse Marsch para el gran evento del futbol luego de que hace unos meses decidió represemtar a la Selección de Canadá.

La convocatoria de Canadá para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La convocatoria completa de la Selección de Canadá es:

Arqueros

  • Maxime Crépeau
  • Owen Goodman
  • Dayne St. Clair

Defensas

  • Alistair Johnston
  • Niko Sigur
  • Alphonso Davies
  • Richie Laryea
  • Moïse Bombito
  • Derek Cornelius
  • Luc de Fougerolles
  • Alfie Jones
  • Joel Waterman

Mediocampistas

  • Mathieu Choinière
  • Stephen Eustáquio
  • Ismaël Koné
  • Jonathan Osorio
  • Nathan Saliba
  • Ali Ahmed
  • Tajon Buchanan
  • Marcelo Flores
  • Liam Millar
  • Jacob Shaffelburg

Delanteros

  • Jonathan David
  • Promise David
  • Cyle Larin
  • Tani Oluwaseyi

Los rivales que tendrá Canadá para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Canadá quedó ubicada en el Grupo B, con rivales que parecen ser accesibles pero para muchos es un grupo cerrador que cualquiera podria terminar avanzando. Las Selecciones que conforman su grupo son:

  • Suiza
  • Bosnia y Herzegovina
  • Qatar

Los norteamericanos apuntan a disputar el liderato buscando avanzar en los primeros puestos pues al ser anfitriones son uno de los grandes favoritos para poder llegar los más lejos posible en la competición.

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