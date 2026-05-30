ÚLTIMA HORA: Futbolista Mexicano es convocado por Selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este viernes 29 de mayo del 2026, una selección dio a conocer en sus redes sociales su lista de 26 jugadores para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El mexicano que fue convocado para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con otra Selección que no es México

El futbolista Mexicano que ha decidido represantar a otra selección y que fue convocado para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es Marcelo Flores.

El futbolista de Tigres logró aparecer dentro de los jugadores elegidos por Jesse Marsch para el gran evento del futbol luego de que hace unos meses decidió represemtar a la Selección de Canadá.

La convocatoria de Canadá para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La convocatoria completa de la Selección de Canadá es:

Arqueros



Maxime Crépeau

Owen Goodman

Dayne St. Clair

Defensas



Alistair Johnston

Niko Sigur

Alphonso Davies

Richie Laryea

Moïse Bombito

Derek Cornelius

Luc de Fougerolles

Alfie Jones

Joel Waterman

Mediocampistas



Mathieu Choinière

Stephen Eustáquio

Ismaël Koné

Jonathan Osorio

Nathan Saliba

Ali Ahmed

Tajon Buchanan

Marcelo Flores

Liam Millar

Jacob Shaffelburg

Delanteros



Jonathan David

Promise David

Cyle Larin

Tani Oluwaseyi

Our stage. Our moment. Our Game Now! The chosen 26 to represent our nation at a home World Cup! ⬇️ CANMNT x @GatoradeCanada pic.twitter.com/hjffA5H5Ak — CANMNT (@CANMNT_Official) May 29, 2026

Los rivales que tendrá Canadá para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Canadá quedó ubicada en el Grupo B, con rivales que parecen ser accesibles pero para muchos es un grupo cerrador que cualquiera podria terminar avanzando. Las Selecciones que conforman su grupo son:

Suiza

Bosnia y Herzegovina

Qatar

Los norteamericanos apuntan a disputar el liderato buscando avanzar en los primeros puestos pues al ser anfitriones son uno de los grandes favoritos para poder llegar los más lejos posible en la competición.