El jugador de Chivas que casi nadie recuerda, fue héroe de México y hoy compró a su propio equipo

Marco Fabián fue uno de los futbolistas más talentosos que se formaron en la cantera de Chivas en el último tiempo. El mexicano fue un héroe para la Selección Mexicana al haber conseguido la medalla de oro durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sin embargo, pocos han seguido su rastro desde que dejó la Liga BBVA MX en 2023. Hoy en día es propietario de un equipo de Europa y a su vez, es uno de los jugadores de la plantilla.

En la temporada 2023-24, el canterano rojiblanco y un grupo de inversores adquirieron el FC Rànger's de Andorra. Dicho equipo es el principal proyecto de Marco Fabián ahora mismo, donde su dedicación le permitió ascender a Primera División. No obstante, el techo de su equipo no quedó allí, sino que lograron clasificarse a la Fase Previa de la UEFA Conference League, la tercer competión europea a nivel internacional.

Marco Fabián entre las joyas de Chivas que destacaron desde jóvenes|MexSport

El proyecto de Marco Fabián con el FC Rànger's

Además de competir en el máximo nivel, el exChivas utiliza al club andorrano como un destino interesante para el futbolista mexicano en Europa. “Tenemos jugadores mexicanos, tenemos aproximadamente entre 9 y 10 jugadores mexicanos hoy compitiendo en nuestro equipo. Estamos dándoles la oportunidad de que puedan venir a probar esa situación con jugadores de experiencia, jugadores jóvenes y que puedan estar a la luz de equipos importantes”, expresó para Mediotiempo.

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Una de las visiones que tuvo Marco Fabián junto con el resto de los inversionistas fue adquirir el equipo para otorgarle al futbolista mexicano una vitrina ideal para poder mostrarse ante las mejores ligas de Europa y tener un mayor abanico de posibilidades. En su competición, los clubes no tienen límite de jugadores extranjeros, por lo que actualmente cuentan con alrededor de 10 futbolistas mexicanos en el Rànger's.

Marco Fabian

“Estoy al frente de este proyecto, pero hay personas que están detrás de mí, apoyándome, inversionistas que han entrado y han apostado en este proyecto. Andorra es un principado que está en medio de Francia y España, pero que está afiliado a la UEFA. Tiene las mismas oportunidades que un país grande como lo es España o Inglaterra, para competir en previas de Champions League y Europa League y Conference League”, detalló el mediocampista.

Marco Fabián aún no está retirado

A pesar de ser uno de los dueños, el futbolista surgido del Guadalajara aún se encuentra activo. Con 36 años, el mexicano forma parte de la plantilla del Rànger's y se desempeña como mediocampista. Sin embargo, la prioridad es darle minutos a los futbolistas que buscan mostrarse, actuando como un elemento de apoyo para el resto del equipo.

En estos momentos, el conjunto de Andorra está a la espera de conocer el sorteo donde le tocará competir contra equipos de Malta, Chipre, Montenegro, entre otros. Son cuatro rondas para poder clasificar a la Conference League.

