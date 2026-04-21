Un día fue el héroe de México y hoy no lo quieren en ningún equipo de la Liga BBVA MX

El futbol puede dar oportunidades, pero también las quita. Esa es la historia que Diego Reyes está viviendo en estos momentos. El defensor central supo alcanzar la gloria con la Selección Mexicana cuando tenía apenas 19 años, habiendo formado parte del plantel que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Reyes jugó cada uno de los partidos de México durante el certamen, incluida la final contra Brasil que finalizó en victoria por 2-1 a favor del combinado nacional disputado en el Estadio Wembley. Además, el zaguero era el futbolista más joven de ese equipo que contaba con verdaderas estrellas como Raúl Jiménez, Héctor Herrera y Giovani dos Santos. Sin embargo, su presente está lejos de ser el mejor.

El duro presente de Diego Reyes en la Liga BBVA MX

Actualmente, el zaguero de 33 años forma parte de la plantilla del Querétaro donde además es capitán. El futbolista llegó libre para disputar el Apertura 2025 firmando un contrato por un año, por lo que su vínculo con los Gallos Blancos expira el próximo verano. En estos momentos, no hay indicios de una posible renovación y Reyes podría quedarse sin equipo a pesar de haber sido uno de los jugadores mexicanos más prometedores de su generación.

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Cabe destacar que Reyes se ha destacado portando el gafete de capitán del Querétaro en 11 partidos, siendo el principal líder del equipo. Sin embargo, esto podría no ser suficiente para la directiva de los Gallos, quienes aún no se han sentado a platicar con el futbolista para extender su contrato con la institución. Con 33 años, el defensor que supo ser campeón olímpico con México podría quedarse sin equipo y el retiro lo acecha cada vez más cerca.

El recorrido de Diego Reyes a nivel clubes

Canterano del Club América, el defensor dio rápidamente el salto a Europa tras fichar por el Porto en el año 2013. Jugó dos temporadas en el futbol portugués para luego ser cedido a la Real Sociedad de España. También pasó por el Espanyol de Barcelona hasta que finalmente fue fichado como agente libre por el Fenerbahçe de Turquía en 2018.

Al poco tiempo fue cedido al Leganés español para que finalmente los turcos lo dejaran ir a mediados de 2019. En ese entonces fue cuando decidió regresar a México y, en este caso, fichar por los Tigres de la UANL. Jugó seis años en la institución universitaria, hasta que en 2025 terminó contrato y fichó por los Gallos Blancos.

