OFICIAL: Campeón del mundo se pierde la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por amar a su equipo

En un deporte tan exigente como el futbol, los estrategas -muchas veces- deben tomar decisiones incómodas. Lionel Scaloni se encontró con una disyuntiva, en la cual debía resolver entre "respetar los procesos" o inclinarse por la actualidad. Finalmente la balanza se direccionó para el lado del "presente", por lo que tomó la decisión de marginar a Marcos Acuña de la lista de citados para la Copa Mundial de la FIFA™. En medio de rumores y especulaciones, trascendió que el desgaste que el defensor sufrió en River Plate resultó contraproducente para sus sueños mundialistas con la Selección Argentina.

A pesar de haber sido una pieza fundamental del ciclo que llevó a la Albiceleste a consagrarse en Qatar 2022, no recibió ningún llamado previo al anuncio oficial. Sin explicaciones ni conversación previa, el Huevo se enteró que no iba a ser parte -como cualquier otro aficionado- por los medios de comunicación. Al no haber recibido ese trato cordial que suele reservarse para un jugador de trayectoria, el defensor sufrió el impacto y quedó "muy mal anímicamente", según cuentan desde el círculo más cercano.

Por qué Acuña no jugará Copa Mundial de la FIFA™

La información que llega desde Sudamérica lo relaciona a un problema de salud. El futbolista de River Plate entendía como pocos la dinámica de los partidos de eliminación directa, pero en el último semestre pasó varias veces por la enfermería y Scaloni se inclinó por otras opciones.

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Según cuenta Maximiliano Grillo, periodista que informa sobre el Millonario, el exSevilla esperaba estar en la nómina de 26 seleccionados. “La verdad que yo a Acuña lo tenía dentro de la lista. Evidentemente, hubo una determinación basada en el estado atlético”, explicó recientemente.

Marcos Acuña fue muy importante en el ciclo de Scaloni

Para profundizar, el comunicador señaló que la alta exigencia de River atentó contra su integridad. El equipo argentino llegó a la final del Torneo Apertura (perdió ante Belgrano), participó de la Copa Argentina y pasó de ronda en la Sudamericana. Ese calendario cargado resultó letal; de hecho, el zurdo arrastra una contractura en el isquiotibial derecho sufrida el pasado 24 de mayo.

Por jugar varios compromisos al límite desde lo físico, Scaloni entendió que debía ser grato con los nuevos nombres que ganaron terreno gracias a la frescura o el despliegue motriz. En consecuencia, su entrega, su capacidad de adaptación y esos cruces defensivos que evitaron goles imposibles ya forman parte del recuerdo. Y fue, según trascendió, por un exceso de compromiso con River Plate que terminó costándole el sueño mundialista.