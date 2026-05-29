Argentina comparó mil veces a este jugador con Gilberto Mora, pero el de ellos no irá a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Mientras que hay un jugador de Sudáfrica con el que comparan a Gilberto Mora, el joven de 17 años es una de las piezas claves de la Selección Nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Su gran talento lo convirtió en el referente juvenil de la Liga BBVA MX. En tanto, hay un argentino que se pierde la fiesta máxima aunque antes decían que era mejor.

Resulta que Franco Mastantuono quedó oficialmente afuera de la lista de convocados de la Selección Argentina para la Copa del Mundo. Lionel Scaloni se decidió por otras alternativas luego de que el ex River Plate no rindiera como se esperaba en el Real Madrid. Las burlas de los argentinos comparando a ambos jóvenes no les salió nada bien ya que Gil Mora es una estrella en México.

Franco Mastantuono debutó con la Selección de Argentina y fue considerado el nuevo Lionel Messi por una jugada|@franco.mastantuono

Ahora México le responden a los aficionados de Argentina por menospreciar a Gilberto Mora

En las redes sociales rápidamente aparecieron algunos fanáticos que compararon la situación. Pues en su momento se creía que el argentino no iba al Mundial Sub-20 porque sería titular en el Real Madrid. Sin embargo, finalmente nunca fue regular en el equipo de la capital española y ahora ya hasta se cree que puede llegar a salir a préstamo.

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Mientras tanto, los aficionados mexicanos destacan a Gilberto Mora, “del que los mismos argentinos se rieron”. El jugador de los Xolos de Tijuana sí disputó el Mundial Sub-20, torneo en el que brilló teniendo solo 16 años. Ahora el de México irá al Mundial de la mayor y, muy posiblemente, será vendido a un grande de Europa cuando cumpla la mayoría de edad.

Gilberto Mora ya tocó la gloria con la Selección Mexicana al ganar la Copa Oro 2025|@gil_morita

Gilberto Mora: Un valor de mercado más bajo pero una importancia superior para su equipo

Gil Mora tiene un valor de mercado de 10 millones de euros, siendo de los más altos del futbol mexicano. Su rendimiento siendo un joven de 17 años ilusiona mucho a México de cara a la Copa del Mundo. Pues es realmente importante con el Club Tijuana y Javier Aguirre lo tiene en muy buena consideración para el equipo.

Mientras tanto, Mastantuono, de 18 años, tiene una cotización que asciende a los 45 millones de euros pero está muy lejos de ser importante en el Real Madrid. De hecho el joven argentino no ha jugado prácticamente ni un minuto en los partidos fundamentales que tuvo el conjunto blanco en esta temporada donde no logró ampliar su vitrina de títulos.

