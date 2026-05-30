Raúl Jiménez o Santi Gimenez: la IA predice cuál de los dos terminará con más goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El ataque mexicano es la posición en la que Javier Aguirre más jugadores convocará, pues a falta de que se haga oficial, apostará por 4 centros delanteros, entre ellos Raúl Jiménez y Santi Gimenez, quienes juegan en el futbol de Europa, donde destaca un sudafricano que tiene el mismo valor en el mercado que Gilberto Mora. Por lo anterior, surge la pregunta sobre cuál de los dos terminará con más goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De acuerdo con la predicción de la IA, Raúl es quien terminará la justa veraniega con más goles. Ello en gran medida a que es el titular del “Vasco”, quien supera al entrenador de Sudáfrica, y viene con ritmo al ser pieza clave en el Fulham, donde marcó 9 goles y dio 3 asistencias en 36 partidos de la reciente temporada de la Premier League, según BeSoccer.

Raúl es quien terminará con más goles la justa veraniega, según la IA.|@raulalonsojimenez9

Mientras que Santi viene de superar una lesión de tobillo, la cual requirió cirugía a finales de 2025 y que lo dejó sin actividad durante los primeros meses de este 2026. No obstante, logró recuperarse y disputar los últimos 3 partidos de la temporada con el Milan, aunque la falta de ritmo podría mermar su rendimiento.

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La maldición de Raúl Jiménez en los mundiales

Si bien es cierto que la IA predijo que el canterano del América será el delantero que más goles marque con la Selección Mexicana en la justa veraniega, el jugador de 35 años tiene que lidiar con una “maldición” que lo acompaña desde hace 3 mundiales.

El futbolista del Fulham suma 3 mundiales (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), pero en ninguno de ellos ha marcado gol. Este 2026 podría ser su última oportunidad para hacer una o más anotaciones, ya que se vislumbra complicado que pueda llegar a la siguiente justa.

La deuda pendiente de Santi Gimenez

El canterano de Cruz Azul cumpliría su sueño de ir a su primer mundial con México, pues en Qatar 2022 Gerardo Martino lo dejó fuera de la lista final. Actualmente, es el jugador de la plantilla con mayor valor en el mercado, pero no es titular. No obstante, en caso de ser elegible, puede ingresar de cambio y marcar diferencia.